Slovenijo prešle močnejše nevihte, v Italiji padala toča velikanka

Iz Italije je ponoči v Slovenijo prišel močnejši nevihtni sistem. Neurje, ki so ga spremljali močni nalivi s strelami in silovitimi sunki vetra, je s pomikanjem proti vzhodu države sicer postopoma slabelo. Že pred tem je toča v velikosti oreha pobelila severovzhod države.

V večernih urah so se močnejše nevihte začele najprej pojavljati na severovzahodu države, spremljali pa so jih močni nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Takrat je v Furlaniji Julijski krajini nastal še en močnejši nevihtni sistem, ki je pozno zvečer dosegel naše zahodne kraje. Manjša toča je ponoči pobelila območje Postojne, vendar pa neurje toče velikanke, ki je padala v nekaterih krajih, na srečo v Slovenijo ni prineslo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nevihtni sistem so spremljali obilni nalivi in močni sunki vetra, ki so povzročali vetrolom. Neurje se je nato prek Slovenije pomikalo proti vzhodu, okoli 1. ure zjutraj je doseglo osrednjo Slovenijo, nato pa postopoma slabelo.

icon-expand FOTO: Bralec Jan

icon-expand FOTO: Bralec Jan

icon-expand FOTO: Bralec Jan



Po neurju na območju Postojne icon-picture-layer-2 1 / 3

Še eno težišče nevihtnega sistema se je zvečer s Krasa pomaknilo tudi v smeri Notranjske in naprej proti Posavju, kjer je lokalno prav tako lahko padala toča. Slednja je sicer že pred tem več težav povzročila na severovzhodu države.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči