Slovenijo pričakala prva slana v letošnji jeseni

Že pretekli dnevi so nam prinesli razmeroma nizke temperature za prvo polovico oktobra, prihodnji dnevi pa bodo še nekoliko hladnejši. Nad naše kraje se namreč širi nova zaloga hladnega zraka. Ob tem se predvsem v vzhodni Sloveniji pojavljajo manjše padavine. Meja sneženja je na nadmorski višini okoli 1100 metrov, pravi naši hišni prognostik Rok Nosan.

Fronta je zapustila Slovenijo, zdaj pa smo pod vplivom zelo hladne in suhe zračne mase, ki se je na južno stran Alp širila iznad polarnih predelov. Ker se je polegel tudi veter, so bile razmere za ohlajanje ponoči zelo dobre, dan pa smo tako marsikje začeli s slano. V mraziščih južne Slovenije se bodo temperature spustile tudi do -5 stopinj Celzija, drugod bo od -3 do 1, na Primorskem, kjer bo ponekod še pihala šibka burja, pa bodo termometri pokazali od 2 do 7 stopinj Celzija.

Po sončnem in zelo svežem začetku dneva bo oblačnost čez dan naraščala, a bo ostalo večinoma suho. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.