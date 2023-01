Slovenijo spet zajelo sneženje. Ponekod se centimetri hitro nabirajo

Na jugu Slovenije, kjer se bo občasno sneženje nadaljevalo do jutri zjutraj, bo predvidoma zapadlo od pet do 10, v legah nad okoli 500 metrov nadmorske višine pa lahko tudi od 15 do 30 centimetrov snega. Sneg bo verjetno zvečer in ponoči pobelil tudi Belo krajino in Posavje, kjer trenutno še ne beležijo snežne odeje.