Slovenijo v lepšo prihodnost vodi inovativnost

Še bolj kot sončne celice bodo o tem, kako bomo rešili izzive, odločale male sive celice, naši možgani. Na Brdu pri Kranju so se zbrali tisti, ki nas z njimi vodijo v lepšo prihodnost. Na dnevu inovativnosti so v Gospodarski zbornici podelili nagrade najbolj inovativnim podjetjem. Tistim, ki ustvarjajo nove zelene tehnologije, ki ne bodo več potrebovale fosilnih goriv, in tistim, ki revolucijo naredijo še s tem, da spremenijo le majhno komponento. To so podjetja, ki prav zares odpirajo vrata v lepšo prihodnost.