Slovenijo zajel sneg: podrta drevesa ovirala promet, številni ostali brez elektrike

Največ snega je zapadlo na Gorenjskem in Notranjskem, v Zadlogu nad Idrijo kar 39 centimetrov. Pestro vremensko dogajanje je težave povzročalo predvsem v prometu, v več občinah pa so prebivalci ostali brez električne energije. V večjem delu države je poledica, zato še posebej previdno na cestah.

Sneg, ki je ponoči zajel večji del Slovenije, je številne težave povzročal na slovenskih cestah. Gasilci so imeli polne roke dela, predvsem s podrtimi drevesi, ki so ovirala promet v Čači vasi v občini Rogaška Slatina, v Spodnjih Krašah v občini Nazarje, dve drevesi sta ovirali promet na Ljubljanski cesto v Celju ter v Parožu v občini Dobrna. Drevo je padlo na cesto tudi v poznih večernih urah v naselju Pečke v občini Makole, v naselju Ruta v Lovrencu na Pohorju. Brez elektrike ostala številna gospodinjstva Zaradi okvar na daljnovodih so prebivalci v več slovenskih občinah ostali brez električne energije. Ob 2.33 je na Lehnu na Pohorju v občini Podvelka zaradi nenačrtovanega izpada električne energije brez elektrike 387 odjemalcev. Ob 21.35 uri je v ulici Na vasi na Rakeku v Cerknici pod težo snega popustil nosilec električnega vodnika in padel na cestišče. Dežurni vzdrževalci elektro podjetja so nastalo situacijo sanirali, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje. Težave so imeli tudi v naseljih Arnovo selo, Bizeljsko, Globoko, Mali Vrh, Dečno selo, Volčje in Piršenbreg, v občini Brežice, kjer je bila malo pred deveto uro zvečer zaradi okvare na daljnovodu Vrbinska vas prekinjena oskrba z električno energijo. Brez elektrike je tu ostalo 850 gospodinjstev. Okvaro so do 22.50 odpravili dežurni delavci Elektra Celje. Okoli 20. ure zvečer je brez električne energije zaradi okvare na daljnovodu ostalo tudi več prebivalcev občine Prebold. Delavci pristojnega elektro podjetja so napako odpravili. Do izpada električne energije je prišlo tudi v Vitanjah, kjer je brez elektrike ostalo 165 odjemalcev, delavci pristojnega elektro podjetja so napako odpravili.

Sneg FOTO: 24ur.com

Največ snega zapadlo na Gorenjskem in Notranjskem Vremensko dogajanje se je odvilo po pričakovanjih. Že včeraj dopoldne je snežilo v zahodni in osrednji Sloveniji, čez dan pa se je območje sneženja širilo proti vzhodu. Glavnina padavin je naše kraje dosegla pozno popoldne in zvečer, ko se je od severa tudi nekoliko ohladilo. Ker je šlo za zelo mejno situacijo, je bilo vremensko dogajanje po Sloveniji zelo raznoliko. Že manjše spremembe temperature, jakosti padavin in hitrosti vetra v spodnji plasti ozračja so namreč pomenile za nekaj sto metrov višjo ali nižjo mejo sneženja. Tako se je marsikje po najnižjih delih dolin in kotlin sneg mešal z dežjem ali pa je celo prevladoval dež. Brez snežne odeje ste tako ostali v delih Ljubljanske kotline, v Posavju, Beli krajini ter Pomurju, kjer so bile tudi padavine najšibkejše. Sneg je seveda izostal tudi v najnižjih delih Primorske. V krajih z negativno temperaturo, kjer se je sneg mešal z dežjem, je nastajala poledica. Največ snega je zapadlo v pasu od Zgornje Gorenjske do Snežnika, v Zadlogu nad Idrijo kar 39 centimetrov. Po podatkih Arsa v Logatcu snežna odeja danes zjutraj sega 31 centimetrov visoko, v Babnem Polju pa le en centimeter manj. Na Bohinjskem, Blokah in v Gornjesavski dolini je snega okoli četrt metra, na Kočevsko - Ribniškem od 10 do 20 centimetrov. Podobno veliko snega je zapadlo tudi na Koroškem, nekoliko manj, od 5 do 10 centimetrov, pa v Celjski, Šaleški in Novomeški kotlini.

Razmere v Logarski dolini danes zjutraj. FOTO: Arso

V drugem delu noči se je vremensko dogajanje hitro umirjalo. Padavine so se umikale proti vzhodu in hkrati slabele. Do jutra so povsod ponehale, skupaj z njimi pa se je umikala tudi oblačnost. Hkrati se je polegel tudi veter, zato je po nekaterih nižinah nastala megla, ki se bo lahko zadrževala še dopoldne. Sicer pa bo današnji dan sončen z le nekaj oblaki. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 4 do 9 stopinj Celzija, le po kotlinah, kjer bi se megla utegnila zadržati večji del dneva, ter v alpskih dolinah bo nekoliko hladneje.

Sneg v nižinah FOTO: Aljoša Kravanja