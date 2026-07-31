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Slovenija

Arso je prižgal rdeči alarm, padali bodo rekordi

Ljubljana, 31. 07. 2026 09.37 pred dvema minutama 3 min branja 9

Avtor:
Ne.M.
Opozorilo Arsa

V sredo se je v Sloveniji začel letošnji tretji vročinski val. Na Arsu pa so za danes izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi obremenitvami. "Ta vročinski val bo poseben tudi po trajanju, najvišje zaporedno število dni bi lahko bilo 11 ali 12 dni," je izpostavil klimatolog Gregor Vrtačnik.

Meteorolog Branko Gregorčič je dejal, da se bo težišče vročine v prihodnjem tednu preselilo bolj vzhodno v Evropi, v tem vplivnem območju pa smo tudi mi. Z današnjim dnem so na Arsu izdali rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturnimi obremenitvami. "Temperaturni prag je 28 stopinj pri srednjih dnevnih temperaturah, kar pomeni maksimum okoli 37. Včeraj je bilo že 37, danes bo stopinjo ali dve več. Takšno opozorilo velja do torka. Vročinski val bo trajal tudi večji del naslednjega tedna," je poudaril Gregorčič.

Ali se bo v petek začel trend počasnega ohlajanja ali v soboto ali nedeljo, bodo še spremljali.

Obdobje hude vročine s 35 stopinjami in več bo rekordno dolgo. "Ta vročinski val bo poseben po trajanju, najvišje zaporedno število dni z visoko temperaturo je bilo 10, letos kaže, da bi lahko bilo to 11 ali 12 dni, ko bi temperatura presegla 35 stopinj Celzija," pa je poudaril klimatolog Gregor Vrtačnik.

V Ljubljani je vročina vztrajala največ sedem zaporednih dni, rekordnih 10 dni je bila leta 2015 v Kopru, letos pa bo torej lahko trajala vsaj 11 ali 12 dni.

"Suha tla se hitreje in močneje segrejejo od vlažnih in normalno namočenih tal, ker je izhlapevanje manjše. Več sončne energije pa gre v segrevanje tal in zraka. Zato so dnevni maksimumi lahko za 3, 4 stopinje višji, kot če bi imeli normalno namočena tla," je še poudaril Vrtačnik.

"Značilnost letošnjega leta je, da imamo zelo zgodnji začetek suše že spomladi in dolgotrajni razvoj že od zime naprej, vročina pa stvar še intenzivira. Značilno za novodobne suše je zgodnji začetek in intenzifikacija v zgodnjih valovih," pa je dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik.

"Ključno priporočilo je, da se v času največje osončenosti, med 10. in 17. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, če to ni nujno potrebno, užiti je treba dovolj tekočine," je opozorila predstojnica centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat.

Oblačila naj bodo svetlih barv, ohlapna, dobro zračena, pomembno je tudi, kje se gibamo, je še izpostavila. Po zelenih površinah in v bližini vode je radiacija manjša kot po betonskih naseljih, je dodala. "Treba se je zavedati, da so bolj občutljive določene skupine prebivalcev, to so majhni otroci, dojenčki, nosečnice, starejše prebivalstvo, bolni, nevarna je lahko tudi debelost."

Na Primorskem je rdeči alarm zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti, v osrednji Sloveniji pa zgolj zaradi temperatur, kažejo podatki na spletni strani Arsa. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja, so opozorili na agenciji.

Opozorilo Arsa
Opozorilo Arsa
FOTO: Arso vreme

S četrtkom je tako Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost za celotno državo in zelo veliko ogroženost za osem občin predvsem na kraškem svetu. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati, saj že najmanjša iskra lahko povzroči požar.

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Temperatura pa se dviga tudi našemu morju. Na boji v bližini piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Med tokratnim vročinskim valom pa je sicer po ocenah Morske biološke postaje Piran možen nov rekord.

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KOMENTARJI9

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NisemBot
31. 07. 2026 11.43
A bomo imeli naslednja leta rdeči alarem več dni v letu kot pa ne?
Odgovori
0 0
čokolino23
31. 07. 2026 11.42
LODJE BOŽIJI TO JE POLETJE !!!!
Odgovori
0 0
Sandi11
31. 07. 2026 11.41
Sandi zanima, zakaj ji je morje kljub vsemu hladno.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
31. 07. 2026 11.41
OJOJ!!!!!! Poletje je, vročina, kaj bo šele decembra🙄🙄
Odgovori
+1
1 0
kinimod
31. 07. 2026 11.25
Fajovova v zapor. SD Korupcija
Odgovori
+2
4 2
Verus
31. 07. 2026 11.20
Poletje je, ljudje božji, kaj delate dramo?!? Ni ni čudno da vam folkglede kovida ni zaupal
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-1
2 3
Minifa
31. 07. 2026 11.15
Ja in kaj zdaj poletje je in ti boš sedaj vsak dan lapal, da opravičiš svojo plačo. potem boš pa strašil z nevihtami, padavinami ( po vsakem soncu pride dež ) do novega tako imenovanega toplotnega vala..a nimate kakšnega pametnega dela pobirajte smeti če drugega nimate za počet..
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+4
8 4
Slash
31. 07. 2026 11.14
O moj Bog ! Vsi bomo umrli ! Kje je animacija ?!
Odgovori
+2
4 2
izRODEk
31. 07. 2026 11.13
Psihiranje množice. Enako zmeraj, kadar se na oblast prikoriti plešasti albanski shizofrenik.
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+2
7 5
bibaleze
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