Slovenijo zajel vročinski val: rumeno opozorilo velja za vso državo

Slovenijo je prvič letos zajel vročinski val. Danes se bodo temperature v večini države po poldnevu povzpele nad 30 stopinj Celzija. Najvišje bodo na jugovzhodu, in sicer do 34 stopinj Celzija. Arso je zato med 14. in 21. uro izdal rumeno opozorilo za vso državo. V osrednji in severovzhodni Sloveniji pa Arso svari tudi pred močnejšimi vetrovi.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes povečini jasno, dopoldne pa bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil in zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Arso je zato med 14. in 21. uro izdal rumeno opozorilo za vso državo. Kot opozarjajo, lahko visoke temperature vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne zato priporočajo zadrževanje v senci in odsvetujejo velike fizične napore na prostem.

Rumeno opozorilo FOTO: Arso icon-expand

V osrednji in severovzhodni Sloveniji, kjer obstaja možnost močnejših vetrov, bo veter po napovedih majal drevesa in lomil manjše veje. Na Arsu zato priporočajo dodatno previdnost v prometu in odsvetujejo zadrževanje na potencialno nevarnih mestih. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod prehodno zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah na severu okoli 12, drugod od 14 do 18, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija.