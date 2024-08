Slovenijo zajele krajevne nevihte, do popoldneva naj bi ponehale

Dopoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Sredi dneva in popoldne bo deloma sončno, predvsem na severu države bo še možna kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod vzhodni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno z nekaj plitke kopaste oblačnosti. Sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitih krajih možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22, najvišje dnevne bodo od 26 do 30, na Primorskem do 34 stopinj.

V četrtek bo sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno. Spet bo bolj vroče.