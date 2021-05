Slovenijo zajeli krajevni nalivi s sodro, tudi v nadaljevanju tedna bo vreme spremenljivo

Letošnja pomlad nam daljšega obdobja stabilnega vremena še ni prinesla in prav nič ne kaže, da se bo to kmalu spremenilo. Slovenijo ravnokar prehaja hladna fronta, ki jo spremljajo močnejši in dolgotrajnejši nalivi. Reke v večjem delu države dosegajo velike pretoke in se lahko v prihodnjih urah tudi razlijejo. Nestanovitno vreme v zadnjih tednih je posledica pogostega spusta svežega zraka iznad severnega Atlantika, zaradi katerega bo letošnja pomlad pri nas najhladnejša v zadnjih 20 letih.

Zbudili smo se v deževno jutro. Ponekod nastajajo tudi močnejši nalivi, ki se bodo v prihodnjih urah skupaj s hladno fronto pomikali od severa proti jugu Slovenije. Ozračje je bilo nestabilno že včeraj popoldne, ko so nastale številne plohe, razvile so se tudi posamezne nevihte z nalivi. Močnejša nevihta, ki je malo po 16. uri zajela Gornjo Radgono in Apaško dolino, je poleg naliva prinesla tudi večjo količino sodre in drobne toče.

Danes dopoldne bo oblačno in deževno. Reke bodo v večjem delu Slovenije dosegle velike pretoke, nekatere bodo lahko tudi poplavile. Po podatkih Arsa so razlivanja najbolj verjetna na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, prav tako lahko ob močnejših nalivih hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki, večja verjetnost za ta pojav je v severnem delu države.

icon-expand Hidrološka napoved FOTO: Arso

Popoldne bodo padavine slabele in se umikale proti jugu, hkrati se bo začelo jasniti. Kljub temu bo ostalo razmeroma sveže. V alpskih dolinah in na jugovzhodu, kjer bodo padavine najbolj vztrajne, se ne bo ogrelo nad 15 stopinj Celzija. Drugod bo od 16 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 21 stopinj Celzija. Prometno-informacijski center poroča, da ponekod po Sloveniji že močno dežuje, zato naj vozniki vozijo s prilagojeno hitrostjo, povečajo svojo varnostno razdaljo in ročno prižgejo luči. Na štajerski avtocesti je zaradi večje količine vode na vozišču promet oviran med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Tudi v nadaljevanju tedna se vreme še ne bo ustalilo Zaradi razjasnitve bo v torek zjutraj marsikje po nižinah nastala megla. Jutro bo sveže s temperaturami od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Po razkroju megle bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, iz katere se bodo spet razvile krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com

V noči na sredo se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Ob nevihtah se bodo lahko spet pojavili lokalno močnejši nalivi s sodro in drobno točo. Najkasneje v sredo zjutraj bodo padavine ponehale, v nadaljevanju dneva bo ob spremenljivi kopasti oblačnosti nastalo le še nekaj kratkotrajnih ploh. V četrtek in petek bo večinoma sončno z razmeroma majhno možnostjo za nastanek popoldanskih krajevnih padavin. Spet bolj mokro bo ob koncu tedna, ko bo na vreme pri nas vplivala vremenska fronta. Temperaturni rekordi v delih Rusije in Finske Zaradi pogostih padavin so temperature pri nas v teh dneh nekaj stopinj nižje od povprečja za ta čas, povsem drugače pa je v delih Finske in Rusije, kjer so v zadnjih dneh beležili številne rekorde, temperature so se ponekod povzpele celo nad 30 stopinj Celzija. Zelo topel zrak se je razširil vse do obale Barentsovega morja, ki leži znotraj polarnega kroga, kjer so izmerili za to območje neverjetnih 27 stopinj Celzija. Pri nas tako visokih temperatur do konca meseca najverjetneje ne bomo beležili.