Slovenijo prekrili nevihtni oblaki: na Dolenjskem tudi nekaj sodre

Po vremensko lepi soboti so se uresničile slabše napovedi – nebo nad Slovenijo se je pooblačilo, nastajajo krajevne plohe in nevihte. Okolico Novega mesta je okoli poldneva zajel močan naliv, ponekod je padala sodra. Tudi na jutrišnji dela prost dan bo vreme precej nestanovitno.

Kot poroča portal Dolenjska News, je nad Novim mestom in okolico malo po 12. uri nastala izrazita nevihtna celica, ki je postregla z močnimi nalivi in nevihtami s sodro. "V slabi uri grmenja in šviganja strel je ponekod padlo več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter in številne potočne struge so se takoj napolnile z vodo," poroča portal. Tudi ohladilo se je – temperatura se je s prijetnih 17 stopinj Celzija spustila na svežih 11.

Da bo vreme še naprej nestanovitno, poroča Agencija RS za okolje in prostor (Arso). Danes sredi dneva, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, so zapisali. Popoldne bo pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo marsikje nadaljevale v večer in v noč na ponedeljek. Predvsem na jugovzhodu bodo možni tudi močnejši nalivi. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija.