Slovenijo zajelo močnejše deževje, ponekod pada tudi sneg

Po napovedih vremenoslovcev bo današnji dan minil v znamenju padavin, ki bodo popoldne na Primorskem večinoma ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko tudi nižje. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature bodo od 4 do 9, v alpskih dolinah okoli 3, na Primorskem pa od 9 do 13 stopinj Celzija.