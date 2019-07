Znova huda ura nad Slovenijo: za jug razglašen oranžni alarm

Arso opozarja, da so predvsem na jugu Slovenije še možne močnejše nevihte, zato so razglasili oranžni alarm.

Po nedeljskem neurju, ki je zajelo večji del države, najhuje pa prizadelo širše območje Ptuja, so Slovenijo znova zajele padavine. Nevihtna celica se je zahoda pomikala proti jugovzhodu, med Vrhniko in Ljubljano pa se je močno okrepila in se razvila v supercelično nevihto.

Svojo pot je nadaljevala preko Iga, Velikih Lašč in naprej čez Ribnico in Kočevje. Dosegla je zahodni rob Bele krajine, kjer je zapustila Slovenijo. Predvsem veter in silovit naliv sta znova povzročala škodo.

Padavine bodo ponoči slabele in proti jutru ponehale

Zvečer bo sicer spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo zajele tudi Primorsko, piše Arso. Padavine bodo ponoči oslabele in do jutra večinoma tudi ponehale. Na zahodu se bo deloma razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19 stopinj Celzija.

V torek zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še deloma jasno, drugje pa pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. Popoldne se bo povsod pooblačilo, plohe in tudi posamezne nevihte bodo pogostejše. Na Primorskem se bodo nevihte nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.