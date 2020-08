Slovenjgrajčana z legendarnim jugom do najbolj severne točke v Evropi

V času, ko zaradi koronavirusa vse manj potujemo, sta se Marjan in Franci iz Slovenj Gradca odpravila na pot do najbolj severne točke v Evropi - z 31 let starim jugom. V petih dneh sta prepotovala 13 držav, prevozila deset tisoč kilometrov in porabila 500 litrov bencina. Avto je pot zdržal brez večjih težav, prav tako tudi zagnana Korošca, ki sta zaradi korone ves čas spala v pod milim nebom.