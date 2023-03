Slovenka leta 2022 je igralka Milena Zupančič

"Naša eminentna gledališka in filmska ustvarjalka je dobila pred meseci v Beogradu nagrado za vlogo Sonje v predstavi Cement Beograd, pred kratkim je kot prva ženska dobila Badjurovo nagrado za dosežke v filmu in veliko priznanje za igralske dosežke v Franciji," so o Mileni Zupančič v sporočilu za javnost zapisali organizatorji dogodka.

Poudarili so, da igralka z dosežki krepko posega tudi v enaindvajseto stoletje, prav do današnjih dni. "Ni vloge, ki je Milena ne bi odigrala večplastno in najbolje. Ni besed, ki bi lahko opisale njeno velikansko vlogo v slovenski kulturi. In gotovo še ni rekla zadnje besede," so še zapisali.

Za naslov Slovenke leta 2022 so se potegovale tudi poklicna gasilka Suzana Anžur, nekdanja kriminalistka Katja Bašič, modna oblikovalka in pionirka trajnostne mode v Sloveniji Matea Benedetti, biologinja in eksperimentalna onkologinja Maja Čemažar, deskarka na snegu Gloria Kotnik, okoljevarstvenica Erika Oblak, radijska novinarka Tatjana Pirc, muzikologinja in dirigentka Živa Ploj Peršuh, kiparka Urška Sršen in prevajalka Dušanka Zabukovec.