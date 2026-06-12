Slovenka med elitno dvanajsterico najvplivnejših inženirk na svetu

Ljupko Vrtevo smo gostili v oddaji 24UR ZVEČER. Kot je dejala, ji uvrstitev med elitno dvanajsterico najvplivnejših inženirk na svetu pomeni ogromno, a ob tem poudarja, da gre tudi za veliko priznanje za Slovenijo.

Ob tem je izpostavila tudi institucije, ki so ji pomagale doseči ta uspeh, kot je na primer ljubljanska fakulteta za strojništvo, pa tudi vsi profesorji, asistenti in drugi, ki so jo opremili s potrebnim znanjem in ji pomagali na poti. "To je potrditev, da imajo inženirji, ki prihajajo iz Slovenije, neko znanje in moč ter da jih lahko prepozna tudi slovenska javnost," je dejala.

"Lepo je, da vidimo Slovenijo na tem svetovnem inženirskem zemljevidu," je še dodala.

Najbolj jo je razveselilo tudi, da so pri največjem svetovnem združenju žensk v inženirstvu Society of Women Engineers njen uspeh podkrepili z njenim trajnostnim pristopom in povezovanjem tehnične odličnosti z družbeno odgovornostjo. "Da niso torej izpostavili zgolj teh tehničnih strokovnih dosežkov, temveč tudi povezovanje tehnologije z družbo," je povedala.

"Inženirji smo velikokrat takšni, da se osredotočimo na nek problem in se posledično ne osredotočamo toliko na okolico in družbo, v kateri živimo. A meni se zdi to najpomembnejši segment samega inženirstva. Pomembno je namreč, da se tehnologija, ki jo ustvarjamo, prilagaja človeku, ne pa človek tehnologiji," je pojasnila.