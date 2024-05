Slovenka na križarki: Naključnemu znancu kupil uro za 3300 evrov

Tamara Sadar je pomočnica vodje v nakupovalnem centru, zasluži malo več od povprečne slovenske plače. Včasih dela tudi do 16 ur na dan, a nato pridejo dnevi, ko je prosta. Do sem je to opis običajne ženske, ki hodi v službo. A trgovina, kjer dela, se nenehno premika, nima stalnega naslova, v njej pa lahko prodajajo le, ko je sredi oceana.

V rubriki Vaš svet v oddaji Svet na Kanalu A vas bomo danes popeljali na križarsko ladjo, ki je že osem let prvi dom in služba Tamare Sadar. Sredi svojih dvajsetih je hodila v redno službo, a se vsako jutro boleče zavedala, da dolgo več ne bo šlo: "Moja duša mi ni dala miru. Ni mi dalo miru to, da je toliko sveta za raziskati, toliko ljudi za spoznati, jaz sem pa v pisarni. Da delam vse leto in grem potem lahko za teden ali dva na dopust, meni je bilo to veliko premalo. In spomnim se, da sem takrat začela raziskovati, kako bi lahko potovala po svetu in bila za to še plačana." Po naključju je na spletu naletela na zgodbo dekleta, ki je delalo na križarki, jo na dušek prebrala in sprejela odločitev, da se prijavi. Kmalu je izvedela, da je izbrana, a preden je lahko odpotovala, je trajalo in trajalo – pred podpisom prve pogodbe mora namreč bodoči pomorščak opraviti podroben zdravniški pregled, prvo pomoč, izpit iz varnosti na morju. Vse je uredila izjemno hitro in komaj čakala, da lahko gre: "Jaz sem čakala eno leto, da sem se sploh lahko vkrcala, in v tem letu so me domači in prijatelji ves čas prepričevali, naj ostanem doma. Kako boš šla, pa ne tako daleč, kaj, če se ti kaj zgodi, so me spraševali. Jaz nisem imela odgovorov na vsa ta vprašanja, samo želela sem iti. Prodala sem avto, peš hodila v službo v bližnjo tovarno in varčevala, saj sem vedela, da bom morala letalsko karto do izhodišča plačati sama." In naposled je le prišel dan odhoda. Štiri dni pred 26. rojstnim dnem je šla na pot: "Mislim da bi težko šla dlje. Prvič sem se vkrcala v Sydneyju v Avstraliji. Kar velika pustolovščina za dekle, ki do tedaj ni bilo dlje kot v Barceloni."

icon-expand FOTO: Svet na Kanalu A

icon-expand FOTO: Svet na Kanalu A

icon-expand FOTO: Svet na Kanalu A



Tamara Sadar najbolj pogreša mamino kuho in psičko Lino. icon-picture-layer-2 1 / 3

Prizna, da je ob vkrcanju doživela pravi šok. Vedela je, da odhaja na veliko križarko, a kako ogromno je to plavajoče mesto v živo, si ni mogla predstavljati. "Bilo mi je grozno. Jaz sem po moje tri dni nenehno jokala. Jokala sem v pisarni, pri svojem menedžerju, v sobi oziroma v kabini – ko sem jo našla in če sem sploh jo našla," se spominja. Nato pa so imeli peti dan spoznavno zabavo in takrat se je obrnilo na bolje. "Bila sem v položaju, ko sem sedela za mizo, na levi je bil Hrvat, na desni Španec, pred mano Anglež in nenadoma sem govorila tri jezike hkrati," slikovito pripoveduje in priznava, da so ljudje še zdaj eden najljubših razlogov, zakaj ji je delo na ladji všeč. "So res za vedno. Nekatere poznam pet, šest, sedem let. In tudi če se v tem času ne vidimo niti ne slišimo, ker smo vsi zaposleni, imamo svoje opravke, svoje obveznosti; ko se spet srečamo, je, kot da se nič ni spremenilo in samo nadaljujemo tam, kjer smo ostali," pravi. Doslej je bila v 75 državah. Ko jo vprašam, katera je njena najljubša, nazorno odgovori, da je to podobno težko vprašanje, kot da bi mamo vprašali, katerega otroka ima najrajši. Obožuje poletje, neskončne plaže, vetrič v laseh, a med destinacijami, ki so jo najbolj navdušile, je Aljaska: "Že zgolj to, da stopiš z ladje in ti pot prekriža medvedka z mladički – kar se mi je res zgodilo – je nekaj, kar lahko doživiš le na Aljaski. Belina, ledeniki, preprosto pokrajina, ki ti vzame sapo. Mesta pa ... kot bi potoval v preteklost: leseni pločniki, slikovita pročelja hiš, kar čakaš, da boš srečal kavboja in ti bo povedal, da si v vesternu."

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Tamare Sadar













Na Tasmaniji je hranila kenguruje. icon-picture-layer-2 1 / 8