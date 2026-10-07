Slovenka padla z jadrnice, njeno stanje je kritično

Kot so sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave, je 51-letnica z jadrnice padla v naselju Jezera na otoku Murter. Takoj po padcu so jo z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje, njeno stanje pa je kritično.
Policija je opravila ogled kraja dogodka in izvedla preiskavo, pri čemer za zdaj niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. O dogodku bodo obvestili pristojno državno tožilstvo v Šibeniku.
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