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Slovenija

Slovenka padla z jadrnice, njeno stanje je kritično

Šibenik, 07. 10. 2026 12.09 pred 55 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.V.
Jadrnica

51-letna Slovenka je padla z jadrnice v morje pri otoku Murter in se hudo poškodovala. Trenutno je na zdravljenju v bolnišnici v Šibeniku.

Kot so sporočili s šibeniško-kninske policijske uprave, je 51-letnica z jadrnice padla v naselju Jezera na otoku Murter. Takoj po padcu so jo z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje, njeno stanje pa je kritično.

Jadrnica
Jadrnica
FOTO: Shutterstock

Policija je opravila ogled kraja dogodka in izvedla preiskavo, pri čemer za zdaj niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. O dogodku bodo obvestili pristojno državno tožilstvo v Šibeniku.

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KOMENTARJI6

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Slash
07. 10. 2026 13.02
Za šporgetom bi bla, pa se to ne bi zgodilo ..
Odgovori
+0
2 2
izRODEk
07. 10. 2026 12.57
In zdaj naj nam bo hudo za neko kvzlo, ki se oktobra fukari na Murterju, na neki jahti? Pajade...
Odgovori
-1
3 4
TITO50
07. 10. 2026 13.04
Res si iz Rodek
Odgovori
-1
0 1
psv01
07. 10. 2026 12.54
ni mi jasno, kako se lahko huje poškoduješ in da si celo v kritičnem stanju, če padeš z jadrnice v zelo globoko vodo??? kako je to mogoče prosim lepo??
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+3
4 1
kunccix
07. 10. 2026 12.38
Ja in? Se zgodi tudi jadrničarjem. Malo preveč alkohola in neznanja in smo tam, kjer je ta 51letnica. Novica, ki to ni
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+0
5 5
Wolfman
07. 10. 2026 12.33
Baci to u more je danes že zelo pogosta praksa!
Odgovori
+2
5 3
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