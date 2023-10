Slovenka s srcem iz Nemčije: 'To se dogaja v filmih, ne more se zgoditi meni'

Hčerka je rasla, tričlanska družina se je prilagodila Tadejini bolezni, ob popuščanju srca je še vedno vztrajala tudi pljučna hipertenzija "Kljub temu smo se bolj kot na to, česa ne smem početi, osredotočali na stvari, ki sem jih lahko počela," se spominja svoje odločnosti, da na situacijo gleda pozitivno. "Nisem bila pa vedno pogumna. Bili so trenutki, ko sem si vzela čas, da sem bila sama in si dovolila začutiti in si priznati, da me je boli tudi zelo strah. Strah, da bi morala svojo hčerko prekmalu zapustiti," obenem doda.

Zgodba Tadeje Ravnik se začne pred 15 leti, ko je med nosečnostjo občasno opazila neredno bitje srca. Zdravniki so neritmične utripe pripisovali nosečnosti in blagi obliki pljučne hipertenzije, ki po porodu navadno izzvenijo. A pri Tadeji težava tudi po porodu kar ni želela izzveneti. Pregledi so pokazali, da ima redko obliko srčnega popuščanja, restriktivno kardiomiopatijo. To je pomenilo, da bo enkrat v prihodnosti potrebovala novo srce. "Najprej sploh nisem mogla verjeti, da se to sploh dogaja. Nikoli nisem niti pomislila, da bi se kaj takega lahko zgodilo meni, saj v družini nismo imeli nobenih srčnih obolenj, tudi živela sem dokaj zdravo, aktivno," opisuje prve občutke ob prognozi. Z novico, da je njena edina možnost presaditev srca, se je posebej težko spopadla ravno zaradi hčerke, upala je, da bo operacija nastopila čim kasneje.

Pogled iz Tadejine sobe v ljubljanskem kliničnem centru na Šmarno goro. Razgled na hribe jo je bodril, da bo z novim srcem lahko znova bolj aktivna. V bolnišnici ji je bilo lažje tudi zaradi njene sostanovalke Katje in drugih bolnikov, ki so čakali na presaditev srca

Z zdravili je srce ostalo v dobri formi še osem let. Nato pa viroza, ki je zahtevala novo obliko zdravljenja – presaditev. Da z njo ne more več odlašati, so jo obvestili, ko je prosila za predčasni pregled. "Imela sem občutek, da bom verjetno kar ostala tam," opisuje domnevanja, ki so se nato res uresničila. Pri transplantaciji je namreč izrednega pomena, da je bolnik pred njo še vedno v čim boljšem zdravstvenem stanju, saj je poseg naporen in je posledično rehabilitacija v tem primeru hitrejša in uspešnejša.

Tadeja je ostala v bolnišnici, dobila mesto na urgentni listi in začelo se je čakanje. Njeno novo srce bi lahko prispelo kadar koli, morala je biti pripravljena. Poleg strahu pred samim posegom ji je bilo še posebej težko zaradi hčerke. "Obljubila sem ji, da pridem čez en teden nazaj. In tega se nisem mogla držati." Kljub temu, da je vedela, da je za hčerko dobro poskrbljeno, ji je bilo grozno pomisliti, da ji kot starš v tistem času ni mogla biti v oporo. Po glavi ji je rojilo nešteto misli, telo so prevzemali različni občutki. Misel na to, da operacije ne bi preživela, je vseskozi odganjala, niti se o tej možnosti ni želela z nikomer pogovarjati, pravi.