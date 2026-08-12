Slovenka se vrača v 'cono smrti', da pomaga tistim, na katere je svet pozabil

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili specializantko urgentne medicine Lauro Petek, ki je v podzemni stabilizacijski točki na ukrajinski fronti oskrbovala najtežje ranjene vojake. Gre za območje, ki se razteza od nasprotnikove linije in nato okoli 20 kilometrov v notranjost države, kamor sežejo vsi kratkodosežni droni in artilerija nasprotnika. "Tu je seveda nevarnost za smrt največja," pojasnjuje sogovornica. Stabilizacijska točka, v kateri je bila nameščena in v katero pridejo vojaki naravnost s fronte, mora biti navzven takšna, da je skoraj ne vidiš: "To je kot majhno stanovanje velik prostor, izkopan v zemljo, podprt z lesenimi tramovi in folijo v notranjosti, da nate ne pada zemlja. Nad glavo je nato še pol metra zemlje in šavje po vrhu." Prostor, v katerem je delala, je majhen - človek se mora po njenih besedah naučiti stisniti med steno in posteljo pacienta. "K sreči nam samega medicinskega materiala ni toliko primanjkovalo. Je pa to delo, ki ga ni konec. Ena ekipa brez menjave dela tukaj dneve in noči, dela pa se, dokler pacienti prihajajo," opisuje. Ves čas delajo pod zemljo - ona je tam brez izhoda na površje preživela mesec dni. Nekateri iz njene ekipe so bili pod zemljo več mesecev ali tudi pol leta.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Laura Petek, dr. med., na prostovoljnem delu v Ukrajini Zdravniška zbornica Slovenije

Laura Petek, dr. med., na prostovoljnem delu v Ukrajini Zdravniška zbornica Slovenije

Laura Petek, dr. med., na prostovoljnem delu v Ukrajini Zdravniška zbornica Slovenije





"Večino časa se dela. Počiva se običajno takrat, ko je okoli tebe tako nevarno in pada toliko bomb, da bi bilo prenevarno, da se paciente pripelje do tebe. Takrat imaš morda dan počitka po treh zaporednih dneh v pogonu. Istočasno pa se nate sipa prst, okoli tebe se trese zemlja," pravi. In v tem okolju se je srečevala z izjemno hudimi poškodbami ter tudi smrtjo. Po njenih besedah je bilo največ poškodb zaradi eksplozij - raztrganin in odtrganih udov - ter ran od šrapnelov in opeklin. Nekateri vojaki so se do njene ekipe dobesedno priplazili, spet drugi so imeli "srečo", da je bilo nebo nad njimi dovolj varno, da je ponje prišla evakuacijska ekipa. Kot najbolj pretresljiv primer medtem opisuje gospoda, ki je stopil na mino, razneslo pa mu je obe nogi: "Takrat si je čisto blizu trupa zategnil pas in na pomoč čakal 20 ur."