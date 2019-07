Slovenka v Grčiji: V sekundi se je rajska plaža spremenila v razdejanje

Ko so se razmere malenkost umirile, so se odločili, da se odpravijo proti avtu, s katerim je bilo, na srečo, vse vredu."Ko smo se peljali po cesti, je bil kaos. Po tleh je ležalo vse mogoče, vsake toliko časa smo videli, kako so gasilci rezali drevesa, ki so padla na cesto. Kar naenkrat smo na nasprotni strani avtoceste zagledeli, kako je na en avto padel velik električni drog, za njim pa je nastala ogromna stoječa kolona vozil. Bog ve, ali so v tistem trenutku preživeli."

"Sedeli smo na večerji, ko je kar naenkrat zmanjkalo elektrike. Vstali smo, da gremo, ko je začelo tako močno pihati, pred nami se je v sekundi znašel vrtinec. Na srečo smo šli mimo zidanega zavetja, kjer smo se skrili zadnji trenutek. Zunaj se je začel pekel, ruvalo je drevesa, stoli, mize, opeke, spominki, sadje in senčniki so leteli po zraku. V naše zavetje so panično prihajali še drugi. Bila je tema, svetili smo si s telefoni, nekateri so panično jokali, začela je klestiti še toča,"nadaljuje Franićeva.

Na koncu so se uspeli srečno vrniti v mesto, kjer so imeli apartma, vendar tudi tukaj opazili razdejanje."Veter je pihal tako močno, da je okrušil fasade hiš. Po plaži so ležali vzglavniki, senčniki, zlomljeni ležalniki, mize, drevesa, ljudje so si na ulici ogledovali nastalo škodo. Na srečo smo to to noč preživeli, nismo bili poškodovani. Res smo imeli srečo, da smo se znašli v pravem trenutku na pravem mestu."

Tamkajšnje prebivalce je silovito neurje presenetilo. Domačini so žalostni, turisti šokirani. "Povedali so, da se je to zgodilo pri njih prvič, lastnik našega apartmaja se nam nadvse opravičuje, ker po celem mestu še zmeraj ni vode in elektrike. Počasi se vse skupaj postavlja nazaj na svoje mesto, pospravljajo ves nered."

"V sekundi se je rajska plaža spremenila v razdejanje. Res smo imeli srečo in tega se zavedamo," zaključi sogovornica. Kot je še dodala, se bodo zdaj prestavili v celinsko Grčijo.