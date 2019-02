Slovenke ljubezenskim goljufom nakazale več kot 200 tisoč evrov

V Novi KBM so v zadnjih dveh mesecih zasledili 14 primerov, ko so Slovenke osebam, ki so jih spoznale po spletu, nakazale skupno več kot 200.000 evrov. Žrtve si denar za ta nakazila pogosto izposodijo ali celo najamejo bančno posojilo. "Bil je celo primer, ko je goljuf prepričal žrtev, da je prodala svojo nepremičnino," je razkril Tadej Hren iz Nacionalnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT.

Med brskanjem po spletu in potrjevanju prijateljstev na družbenih omrežjih smo lahko že z enim samim klikom žrtev tako imenovane ljubezenske prevare. Te se običajno začnejo na Facebooku, izjema pri tem pa niso niti druga družbena omrežja, klepetalnice in forumi. V ozadju je torej dobro organizirana skupina kriminalcev, ki želi z vami vzpostaviti stik, in sicer pod pretvezo vzpostavitve prijateljskega ali romantičnega razmerja. Po navadi ustvarijo lažni profil osebe s srce parajočo življenjsko zgodbo, podkrepljeno z različnimi fotografijami. Vse to zato, da jih bo žrtev razumela, se nanje navezala in celo zaljubila. Po nekaj mesecih, ko se zaupanje že vzpostavi, pa začnejo prositi za denar, ker so v težavah ali so v težavah družinski člani.

V večini primerov so goljufi vzpostavili stik z žrtvijo prek družbenih omrežij, največkrat Facebooka in Messengerja. FOTO: Thinkstock

Po prvem nakazilu denarja se zgodbe zapletejo, zahteve pa postanejo vse večje. Če posumite o resničnosti zgodbe, začnejo groziti, da bodo obvestili domače, da ste sodelovali pri pranju denarja in da bodo obvestili pristojne oblasti. 14 primerov prevar, več kot 200.000 evrov nakazanega denarja Večje število sumljivih nakazil, ki ustrezajo omenjeni naravi ljubezenskih prevar, pa so v zadnjih dveh mesecih zasledili tudi v Novi KBM. V 14 odkritih primerih so Slovenke nakazale osebam, ki so jih spoznale po spletu, več kot 200.000 evrov. V večini primerov so goljufi vzpostavili stik z žrtvijo prek družbenih omrežij, največkrat Facebooka in Messengerja, je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedala vodja oddelka za preprečevanje prevar v Novi KBM Laura Jekler.

V NKBM so v zadnjih mesecih zaznali večje število spletnih ljubezenskih prevar. FOTO: POP TV

Po njihovih ugotovitvah goljufi komunicirajo le pisno, v slabi angleščini. Ko z žrtvami vzpostavijo čustveno navezanost in zaupanje, kar lahko traja tudi več mesecev, pa potožijo, da potrebujejo denar. Med drugim pripovedujejo, da delajo na naftni ploščadi in da bi ji radi poslali darilo, zato jo prosijo za plačilo carine. Ali pa prosijo za denar za plačilo letalske karte, da bi lahko prišli na obisk, ali pa trdijo, da imajo bolnega otroka, ki nujno potrebuje operacijo. "Zelo so iznajdljivi in vztrajni," je povedala Jeklerjeva. Lani prejeli kar 40 prijav Zneski, ki jih goljufi zahtevajo, se najprej gibljejo od 100 do 200 evrov, zelo hitro pa se povzpnejo tudi nad 10.000 evrov. Med omenjenimi 14 primeri je bil tudi takšen, ko je bilo nakazanih v tujino več kot 60.000 evrov. Večinoma gre za nakazila v Istanbul, med drugim tudi na Ciper, v Španijo, ZDA in Estonijo. Po besedah Tadeja Hrena iz SI-CERT gre najverjetneje za račune denarnih mul, ki nato ta denar pošljejo naprej. "Sled denarja se zelo hitro izgubi," je opozoril. Prvi primer takšne prevare smo v Sloveniji zasledili leta 2013, lani pa je viden izrazit porast v njihovi pojavnosti. Medtem ko sta bil prej do dva primera na leto, so lani prejeli 40 prijav. "Te prijave so najverjetneje le vrh ledene gore, ker marsikdo ne želi govoriti o tem,"je dodal. Težave pri odkrivanju: ženske zadeve ne želijo ustaviti, ker so srečne Velika težava pri odkrivanju tega nezakonitega početja, ki ima znake kaznivega dejanja prevare in pranja denarja, je namreč, da žrtve ne želijo sprejeti resnice. Nekatere ženske so priznale, da se jim je zadeva zdela sumljiva, a je niso želele ustaviti, ker so bile srečne. "Ne boli jih toliko izguba denarja kot pa zavrnitev," je dejal Hren.

Kot so zapisali na spletni strani NKBM: kontakt vzpostavi oseba, ki je ne poznate in s katero nimate skupnih prijateljev ali poznanstev; predstavi se s polnim imenom (običajno so to vdovci oz. vdove z otroci ali ločeni z otroci); sprašujejo vas o vašem finančnem položaju (koliko imate privarčevanih sredstev, ali ste kreditno sposobni, ali si lahko denar od koga izposodite); izogibajo se video komunikaciji (video klici preko aplikacij); poslane fotografije si ne sledijo v logičnem zaporedju in/ali so v nasprotju z naravnimi značilnostmi lokacije; ko želijo, da jim nakažete denar, želijo, da je to na drug račun, in sicer osebi, ki so jo v zgodbi predstavili kot zaupanja vredno. osebo. —Kako prepoznati prevaro?