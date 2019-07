Slovenske gasilke pometle s konkurenco

V soboto, 20. julija, se je v švicarskem mestu Martigny končalo gasilsko olimpijsko tekmovanje za mladince, s katerega so članice PGD Zbilje prinesle zlato kolajno. Kot je za 24ur.com povedal predsednik društva Saša Ciglar, so na tekmovanju nastopala dekleta, stara med 12 in 16 let. Ekipa je štela deset članic in eno rezervo ter dva mentorja.

Dekleta so se na tekmovanje pripravljala dve leti, zadnje leto bolj intenzivno, saj se takrat začnejo tekmovanja, ki štejejo za kvalifikacije. Mladinke so tekmovale v gasilskih športnih disciplinah, gre torej za dve tekmi, in sicer štafeto in spajanje sesalnega voda. Slovenska dekleta pa so z odličnim časom in brez napak pometle s konkurenco.