Slovenke se po tekmi niso želele rokovati z izraelskimi tekmicami

Ljubljana, 08. 08. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 5 minutami

Denis Malačič
Izraz solidarnosti ali nešportna gesta? Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v sredo z zmago proti Izraelu uspešno zaključila kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. Je pa veliko pozornosti vzbudila odločitev igralk, ki se po tekmi niso želele rokovati z izraelskimi tekmicami. Javnost je razdeljena - od podpore do ostrih obsodb. Odbojkarska zveza Slovenije se je od dejanja svojih igralk distancirala.

Čeprav je rokovanje z nasprotnicami po koncu tekme običajna športna gesta, so se slovenske odbojkarice v sredo odločile, da izraelskim igralkam ne bodo podale roke. "Šlo je za nek vzgib, za neko odločitev, za ravnanje deklet, za katerega so se očitno interno dogovorile," potezo komentira predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Poteza slovenskih odbojkaric seveda ni ostala neopažena. Medtem ko jo je del javnosti podprl kot izraz solidarnosti, so jo drugi označili za sramotno in nešportno dejanje. Še posebej oster je bil evropski poslanec iz vrst SDS Milan Zver, ki je na omrežju X zapisal, da je v slovenskem športu "vse bolj prisoten satanizem", pri čemer naj bi bile žrtve športnice in športniki. Danes ni bil dosegljiv, saj je na dopustu.

"Seveda obžalujemo to, kar se je zgodilo. Politike in športa ne gre mešati in se mora šport od tovrstnih ravnanj omejiti," meni Ropret, ki zatrjuje, da o potezi igralk ni bil predhodno obveščen in da jo je prvič videl šele v posnetku prenosa kvalifikacijske tekme. Članice reprezentance danes za komentar niso bile na voljo - po besedah Ropreta zato, ker želijo zaščititi njihovo integriteto in integriteto zveze. "Dekleta so se vendarle šele včeraj zvečer vrnila, bomo te stvari raziskali in prišli tudi do razlogov in vzrokov. Ampak kot rečeno, so pred svojim najpomembnejšim tekmovanjem, pred svetovnim prvenstvom in resnično mislim, da je v tem trenutku potrebno tudi dekleta na nek način zaščititi."

V sodobnem športu takšne geste siceir niso redkost - številne ukrajinske teniške igralke se denimo po tekmah zavestno izogibajo rokovanju z nasprotnicami iz Rusije. Navsezadnje pa ob tragičnih razmerah v Gazi tudi številni športniki čutijo potrebo, da izrazijo svojo držo in solidarnost.

Kazenska ovadba zoper izraelskega vojaka, ki dopustuje v Sloveniji

