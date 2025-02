Slovenki za fotografijo srn v zasneženem vinogradu prestižno priznanje

Zaradi tega izjemnega dosežka bo slovenska fotografinja v prihodnjih tednih izpostavljena v priznanih mednarodnih medijih, kot so BBC, NBC, CNN, The Guardian in drugi.

'Ko sem prejela sporočilo, sem mislila, da gre za napako'

"Ko sem prejela sporočilo, najprej nisem mogla verjeti. Večkrat sem preverila, ali gre za spam, prepričana, da je prišlo do napake. Ko sem dojela, da je resnično, sem planila v jok. Obšel me je močan občutek hvaležnosti do vseh, ki so verjeli vame," je povedala Puhkova.

Kot pravi, si nikoli ni mislila, da lahko takšno tekmovanje osvoji s fotografijo 'navadnih' srn, fotografirano v mali vasici v Pomurju. "Večina nagrajenih fotografij običajno prihaja iz eksotičnih krajev in prikazuje redke živali in rastline, katerih imen sploh ne poznam. Presrečna sem, da sta tokrat prepričali preprostost in zgodba, ki odpirata nešteto možnosti za interpretacijo. Ta nagrada je prišla ob pravem trenutku in mi pokazala, po kateri poti moram nadaljevati."