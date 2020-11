Slovenko na Baliju oropali, med napadom se je poškodovala, zdaj potrebuje denar za operacijo

Pred dobrim mesecem je bila na poti s tržnice, kjer, kot pravi, običajno kupi sadje in zelenjavo. Oprtan je imela nahrbtnik, v enem od žepov pa telefon. "Bila sem kakšen kilometer ali dva oddaljena od doma, ko sta se mi približala moška na motorju. Prišla sta res blizu, in ko sta se kolesi že dotikali, je eden segel v žep, zgrabil moj telefon, potem pa sta se odpeljala,"o dogodku pravi Špela. Kot dodaja, je globalna pandemija koronavirusne bolezni dosegla tudi Bali, revščina se je povečala, stopnja kriminala pa tudi.

Šokirana in prestrašena je trčila v drevo in padla, med padcem pa si je poškodovala hrbet. "Bila sem v šoku, kričala sem na pomoč. Po kakšni uri so me naložili v vozilo in odpeljali domov," pravi.

Prepričana je bila, da gre za bolečine, ki bodo minile. A niso. Bile so tako močne, da je za odhod do stranišča in kopalnice potrebovala pomoč, potem pa so se bolečine stopnjevale do točke, ko je potrebovala plenico, saj ni mogla vstati iz postelje.

Z odhodom k zdravniku je odlašala, saj nima potrebnega zavarovanja. Potem pa je le poiskala pomoč in šla tudi na slikanje, ki je pokazalo, da ima zlomljeno vretence T12. Začelo se je iskanje rešitev. In na koncu so ji povedali tisto, česar se je najbolj bala, pravi – in sicer da nujno potrebuje operacijo, ki mora biti opravljena takoj, sicer se lahko poškoduje živec, kar bi lahko vodilo v izgubo občutka v spodnjem delu telesa in nezmožnost hoje.

"Seveda zdaj obžalujem, da nisem sklenila zavarovanja. To je zelo poučna lekcija,"priznava Špela.

Da bi ji pomagali, so družina in prijatelji odprli profil na platformi GoFundMe. Pogovarjali smo se s Špelino sestro Janjo, ki pravi, da je bil to najpreprostejši način, da dosežejo čim več ljudi. Čas je namreč pomemben. "Nismo imeli časa za raziskovanje zbiranja prek dobrodelnih organizacij," pravi. Znesek, ki so si ga postavili kot cilj – 50.000 dolarjev ali dobrih 42.000 evrov, vključuje tako stroške same operacije, ki naj bi stala približno 10.000 evrov, kot stroške okrevanja, ki lahko stane nekajkrat več od samega posega.

Vrnitev domov pa zaradi vrste poškodbe ni mogoča. "Trenutno je ves čas v postelji, saj je vsako premikanje nevarno," pravi Janja.

"Vsak evro je dobrodošel," dodaja. Prav tako jima je medtem uspelo najti izkušenega kirurga. Tako Špela kot njena sestra pa zdaj upata, da bo čim prej dovolj denarja za operacijo – pa tudi, da bo operacija uspešna.