Slovenska Bistrica, Ravne, Nova Gorica in Izola: val navdušenja nad odbojkarji ne pojenja

Več tisoč se jih je zbralo tako na enem kot drugem koncu in z velikim navdušenjem pozdravili sokrajane. Tudi z vzkliki:'Prišli ste s srebrno medaljo, ki pa se sveti kot zlata.'

Množica ljudi se je popoldne zbrala na Ravnah na Koroškem, kjer so pripravili sprejem za koroška člana slovenske odbojkarske reprezentance. Tine Urnaut je podporo domačih navijačev opisal kot fantastično, Klemen Čebulj pa se jim je za podporo zahvalil prek video prenosa, saj se sprejema zaradi klubskih obveznosti ni uspel udeležiti.

Četudi utrujen po evropskem prvenstvu, na katerem je slovenska reprezentanca v nedeljo osvojila srebrno medaljo, se je Urnaut vidno razveselil množice domačinov vseh starosti, ki so ga v mestnem središču pričakali z zastavami, baloni, oblačili z napisom njegovega priimka in odbojkarskimi žogami v rokah.

Zahvalil se jim je za sprejem in podporo ter dejal, da je ravno od navijačev dobival potrebno energijo na minulih tekmah. Glede reprezentančne ekipe pa je povedal, da je v letošnjem letu postala še bolj izkušena, da so se navadili igrati drug z drugim in navadili igrati težke tekme. Čaka ga nekaj dni počitka, v soboto pa se že odpravlja na Kitajsko. Glede januarskega kvalifikacijskega turnirja za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu pa je dejal, da bodo naredili vse, da se uvrstijo v Tokio.

Ob odsotnosti Klemna Čebulja je zbrane na Ravnah nagovorila njegova mama Janja. "Neizmerno smo ponosni na Klemna, neizmerno smo veseli, da tudi vi njega podpirate v vsem dogajanju, ki je bilo zadnje tri tedne res enkratno," je dejala Čebuljeva, ki je vsem staršem dala nasvet, naj svojim otrokom čim prej kupijo žogo in se z njimi žogajo."Kajti žoga je tista, ki te vsak trenutek prisili, da skočiš za njo, postaneš velik, največji. Postaneš odličen odbojkar," je dejala Janja Čebulj, ki se ji je na odru pridružil tudi Klemnov oče Miran.

Tudi starša Tineta Urnauta, prav tako odbojkarja Adi in Anita Urnaut, sta pozdravila zbrane, Tine pa se jima je, tako kot vsem trenerjem na Ravnah, javno zahvalil za vso podporo. Legenda jugoslovanske odbojke Adi Urnaut, ki je tudi častni občan občine Ravne na Koroškem, je zbranim med drugim dejal, da za dober uspeh ni dovolj talent, najbolj pomembno je, da mladi v mladosti pridobijo delovne navade.

Da so posebej ponosni na Čebulja in Urnauta, saj sta na Ravnah začela z prvimi odbojkarskimi koraki, je v nagovoru izpostavil predsednik odbojkarskega kluba Fužinar Sij Metal Ravne David Slatinšek."Uspeh reprezentance mora biti velika spodbuda in motiv za vse mlade, ki se in se še bodo ukvarjali z odbojko na Ravnah. Za nas, ki pa delujemo in pomagamo v klubih, pa mora biti to kot neka obveza za nadaljnje dobro delo z mladimi," je dejal Slatinšek.

"V življenju ti nikoli nihče ne more zagotoviti, da boš najboljši, vedno pa se lahko zaneseš na svojo jekleno voljo, poskušaš postati iz dneva v dan boljši in doseči svoje cilje. In mislim, da so odbojkarji živ dokaz za to,"je dodal direktor podjetja Sij Metal RavneBorut Urnaut.

Ravenski župan Tomaž Roženpa je dejal, da se toliko ljudi pred mestno hišo ni zbralo v zadnjih 13 ali še več letih, kar je po njegovem dokaz, kako cenijo prispevek obeh odbojkarjev. Obema se je zahvalil, da s svojimi uspehi tudi druge spodbujata k uspehom na drugih področjih in s tem prispevata k razvoju lokalne skupnosti.

V Slovenski Bistrici sprejem za brata Štern, Alena Šketa in Matica Videčnika

Enako bučno je bilo v Slovenski Bistrici, od koder prihaja kar tretjina odbojkarske ekipe. Sokrajani so komaj dočakali svoje srebrne fante, ki pa se, vsaj tako pravijo Bistričani, svetijo kot zlato.