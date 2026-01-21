Slovenska častnika na Grenlandijo konec tedna

Sledile bodo morebitne rotacije, zamenjave, krepitve, prerazporeditve, je novinarjem še dejal minister ob robu predstavitve dveh stebrov nacionalno-varnostnega sistema.

Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Borut Sajovic je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske "na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje" povabljene vse članice zveze Nato. Dodal je, da se veseli sodelovanja z vsemi, od prvega do zadnjega, tudi z ZDA.

"Teren je treba najprej spoznati, proučiti, se uskladiti. Gre za veliko obsežno akcijo, ki zahteva timsko delo, potem bomo pa spoznali, na katerih področjih lahko kot država še učinkovito sodelujemo, pridobivamo znanje za svoje potrebe in pa krepimo skupnost in zavezništvo," je pojasnil Sajovic.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela v soboto na dopisni seji.

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na Trumpove načrte o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, nedavno zagrozil z uvedbo novih carin.