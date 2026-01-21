Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska častnika na Grenlandijo konec tedna

Brdo pri Kranju, 21. 01. 2026 13.04 pred 23 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA M.V.
Slovenska vojska

Slovenska častnika na misijo na Grenlandijo v okviru mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost odhajata konec tedna, je na Brdu pri Kranju dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Pojasnil je, da bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve bodo sprejeli glede na potrebe.

Sledile bodo morebitne rotacije, zamenjave, krepitve, prerazporeditve, je novinarjem še dejal minister ob robu predstavitve dveh stebrov nacionalno-varnostnega sistema.

Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Borut Sajovic je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske "na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje" povabljene vse članice zveze Nato. Dodal je, da se veseli sodelovanja z vsemi, od prvega do zadnjega, tudi z ZDA.

"Teren je treba najprej spoznati, proučiti, se uskladiti. Gre za veliko obsežno akcijo, ki zahteva timsko delo, potem bomo pa spoznali, na katerih področjih lahko kot država še učinkovito sodelujemo, pridobivamo znanje za svoje potrebe in pa krepimo skupnost in zavezništvo," je pojasnil Sajovic.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela v soboto na dopisni seji.

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na Trumpove načrte o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, nedavno zagrozil z uvedbo novih carin.

grenlandija slovenska vojska trump

V sistem dolgotrajne oskrbe vključeni skoraj vsi stanovalci

Konec tedna prinaša padavine in možnost snega v notranjosti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
21. 01. 2026 13.31
Slovenija, nehaj se brukat v mednarodnih zadevah. Smo majhen narod, zato naj vlada RS raje poskrbi za svoje državljane, ne pa da se gremo neko visoko zunanjetrgovinsko politiko, svet se nam pa v glavo smeje.
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
21. 01. 2026 13.30
Ameriške flote, marinci, avijacija, se že v strahu obrača nazaj, čimdalj stran. Komandosi in specijalci so doživeli šok neobvladljivega strahu, ko so izvedeli, da prideta.
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
21. 01. 2026 13.29
Sajovic ima vedno vse odgovore v naprej pripravljene ... in če ga že presenetiš z nekim čisto drugim vprašanjem, ti bo fenomen vseeno odgovoril z že pripravljenim odgovorom, ki nima čisto nobene veze s tvojim vprašanjem .. !
Odgovori
+3
3 0
pusi
21. 01. 2026 13.28
Ne bi šli vsi trije? Aja, eden je na bolniški.
Odgovori
+2
2 0
Z O V
21. 01. 2026 13.28
Hvala Bogu da smo v NATO/EU 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Rudar
21. 01. 2026 13.31
Bravo Z O V. Čestitke za prvi pameten komentar. Evo Ti moj plus, tud če so smeškoti.
Odgovori
0 0
Kod.
21. 01. 2026 13.27
21.januar 2026,12:14 Von der Leyen poziva k množičnemu povečanju naložb EU v Grenlandijo....... Raje imamo dialog z ZDA, vendar smo pripravljeni ukrepati skupaj........ „Evropa ima raje dialog in rešitve, vendar smo popolnoma pripravljeni ukrepati, če bo potrebno, enotno, nujno in odločno.“ Poleg tega potrebujemo lasten strateški pristop.Zato delamo na svežnju za podporo varnosti Arktike. »Prvi steber bo ogromno povečanje evropskih naložb v Grenlandijo, zlasti za podporo lokalnemu gospodarstvu in infrastrukturi, « je Ursula von der Leyen povedala Evropskemu parlamentu in dodala: »Povečane obrambne izdatke bi morali uporabiti za nakup opreme, primerne za Arktiko.«
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
21. 01. 2026 13.26
Bosta pasje vprege mal na sprehod vozila.
Odgovori
+3
3 0
kakorkoliže
21. 01. 2026 13.21
Izlet na naše stroške. Ste lahko še bolj patetični?
Odgovori
+1
1 0
Martinović
21. 01. 2026 13.12
A ne bi počakali 1 teden, da ne bodo po enem dnevi bežali kot nemški vojaki in častniki iz Grenlandije???
Odgovori
+1
5 4
Cmrlj3
21. 01. 2026 13.18
Nihče ni bežal. Šli so na izvidniško misijo, da vidijo kako se pripraviti na vaje. Ne verjami vsaki bedariji na internetih.
Odgovori
+1
2 1
Darko32
21. 01. 2026 13.24
Martinović Vidim, da sekaš kar na blef. Kdor je služil v vojski dobro ve kako to poteka v izvidništvu. Zato nebi kar čez palec nekaj nabijal kot ti počneš.
Odgovori
-1
0 1
main
21. 01. 2026 13.11
Sneg bosta odmetavala? Butasta vlada, samo stroške dela.....
Odgovori
+1
4 3
bronco60
21. 01. 2026 13.11
Samo toliko, da smo vmešani v .reku.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Norveški as pričakuje deklico
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
V morju sta se predala strasti
V morju sta se predala strasti
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
NASA pred velikim izzivom: na Luni želi zgraditi to
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469