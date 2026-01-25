Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

Ljubljana, 25. 01. 2026 11.58 pred 23 minutami 2 min branja 20

Avtor:
M.S. STA
Grenlandija

Častnika Slovenske vojske sta danes odpotovala na Grenlandijo, kjer bosta delovala v okviru mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost, je potrdilo ministrstvo za obrambo. Kot je pred dnevi pojasnil obrambni minister Borut Sajovic, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe.

Borut Sajovic je že v sredo napovedal, da bosta slovenska častnika na Grenlandijo odpotovala konec tedna. Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Kot je pojasnil obrambni minister, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe. Prav tako je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske "na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje" povabljene vse članice zveze Nato.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela prejšnjo soboto na dopisni seji.

Slovenska vojska
Slovenska vojska
FOTO: Bobo

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

Za napotitev vojakov so se evropske države odločile potem, ko je predsednik ZDA Donald Trump do nedavnega vztrajal pri prevzemu lastništva nad Grenlandijo, tudi z uporabo sile. V nagovoru na Svetovnem gospodarskem forumu v sredo v Davosu se je nato odrekel možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad tem avtonomnim danskim ozemljem.

Trump je sicer po sredinem pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil tudi, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike.

grenlandija vojska častnika

Padavine še ponoči, meja sneženja do okoli 500 metrov nad morjem

Raje na Onlyfans kot v službo?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
25. 01. 2026 12.25
Nazaj pa v ozeblinah ker nimajo ta pravih plesnih čeveljcev obutih.Bojda ni gnarja.
Odgovori
+1
1 0
patriot20
25. 01. 2026 12.22
hahahaahahaahaahahahahaahahhhahahahahahahahhaahahahahahaahahaha
Odgovori
0 0
Bolfenk2
25. 01. 2026 12.22
Sramota.
Odgovori
+1
2 1
Kucel
25. 01. 2026 12.20
Naj ne pozabijo vzeti frače.
Odgovori
+0
1 1
torks11
25. 01. 2026 12.17
So jim kupili vsaj kvalitetne Alpina gojzerje?
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
25. 01. 2026 12.16
Samo dva ali oba?
Odgovori
+3
5 2
xxman.y
25. 01. 2026 12.16
Uf...saj ni čudno da si je Trump premislil glede uporabe sile.
Odgovori
+6
6 0
blue3dragon
25. 01. 2026 12.12
A ni že te vaje konec? Nemci so že prejšnjo nedeljo odšli domov?
Odgovori
+7
7 0
Potouceni kramoh
25. 01. 2026 12.11
Treba je pa tut v vsako luknjo nos vtaknt.. a ni tko kmetje slovenski?
Odgovori
+8
9 1
Rudar
25. 01. 2026 12.10
Pravilno. Hvala bogu, da smo v EU. Živela Slovenija.
Odgovori
-4
1 5
1236
25. 01. 2026 12.10
ostali so jo že zapustili beda bodo dnevnice dodatki. če bi zaropotalo nebi bilo nobenega. Podobno kot bogati ukrinci pri nas
Odgovori
+6
6 0
Celjan78
25. 01. 2026 12.11
stopnja tvojega pravopisa pa... škoda komentarja!
Odgovori
-2
0 2
genir
25. 01. 2026 12.08
Evo, Grenlandija rešena. Cel svet nam je hvaležen.
Odgovori
+9
9 0
Sly1
25. 01. 2026 12.08
Trump se že trese, kekci eni
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
25. 01. 2026 12.07
"Slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo" ..... ha, ha, ha .... ja seveda, da sta odpovedala, če so pa vsi drugi vojaki že doma ... in tako in tako je že vsega konec ... !!!
Odgovori
+7
8 1
Rudar
25. 01. 2026 12.09
Kaj če bi ti še enkrat prebral članek?
Odgovori
-4
0 4
Rožle Patriot
25. 01. 2026 12.15
O Sajovicu da bi bral ? ... to prepustimkar tebi mazohist
Odgovori
+4
4 0
Slash
25. 01. 2026 12.07
Bravo pogumni in hrabri slovenski vojaki ! Pokažite vraga Američanom !
Odgovori
+2
5 3
rzui
25. 01. 2026 12.06
No pojejta vsak svoj gavrilović
Odgovori
+2
3 1
BMReloaded
25. 01. 2026 12.05
Posebna misija...pa to
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
cekin
Portal
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
moskisvet
Portal
V vesolju je preživela 608 dni
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
dominvrt
Portal
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
okusno
Portal
Nepozabno nedeljsko kosilo
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469