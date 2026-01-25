Slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

Borut Sajovic je že v sredo napovedal, da bosta slovenska častnika na Grenlandijo odpotovala konec tedna. Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Kot je pojasnil obrambni minister, bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve pa bodo sprejeli glede na potrebe. Prav tako je poudaril, da so na vojaško vajo pod vodstvom Danske "na zavezniško in za zavezništvo pomembno območje" povabljene vse članice zveze Nato.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela prejšnjo soboto na dopisni seji.