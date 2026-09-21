Slovenska cerkev na Manhattnu obeležila 110 let delovanja

Člani slovenske skupnosti v New Yorku so proslavili 110. obletnico delovanja cerkve Sv. Cirila na Manhattnu. Ob praznovanju je mašo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, med gosti sta bila tudi zunanji minister Tone Kajzer in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Cerkev sv. Cirila, ki jo vodi pater Martin Krizolog, je še edini prostor, ki ga imajo newyorški Slovenci na voljo za druženje, pater pa je znan po tem, da vrata cerkve odpre vsem.