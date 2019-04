Slovenska cvetličarja bosta že 15. zapored okrasila oltar v Vatikanu

Na pot iz Dobrovnika v Vatikan je odpotovalo cvetje, ki bo za veliko noč krasilo vatikansko baziliko. Spet bosta tam vse pripravila naša strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Že petnajstič zapored bosta okrasila oltarni del, poleg nageljnov in vrtnic bosta uporabila okrog 300 belih orhidej, vzgojenih v podjetju Ocean Orchids v Dobrovniku.