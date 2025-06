Slovenska dela na dražbi: Groharja prodali za 40.800 evrov

Na dražbi je bilo sicer prodanih skupaj osem del Metke Krašovec: še Val, Tulum, Acapulco, Noč, Palenque, Cuernavaca in V soncu, ki so dosegle cene od 420 do 960 evrov.

Prodana so bila tudi tri dela Božidarja Jakca: Novo mesto za 5040 evrov, Ob Kolpi za 3840 evrov in Velesovo za 2280 evrov.

Tihožitje Staneta Kregarja je bilo prodano za 5880 evrov, delo Silvestra Komela z naslovom Poslavljanje luči za 4440 evrov, delo Franceta Kralja z naslovom Iz vrta 3960 evrov in delo Franceta Goršeta Brez naslova za 3000 evrov.

Prodana so bila tudi dela Zdenka Huzjana z naslovom Podvojena sled, Mita Gegiča z naslovom You Are Trapped On Earth So Your Dicks Will Explode, Aleksija Kobala Kolos, Mitje Ficka Nekaj je v zraku, Uroša Weinbergerja z naslovom Das Experiment, Saše Vrabiča z naslovom Virtualni gozd in Arjana Pregla Feniks. Njihove cene so segale od 1200 so 2520 evrov, so še sporočili iz Galerije in dražbene hiše Sloart.

Kot so napovedali pred pričetkom dražbe, so dela večjih formatov sodobnih avtorjev ponudili po izklicnih cenah v višini 1000 evrov, s to gesto pa želijo v galeriji Sloart odpreti pot zbirateljstva tudi mlajšim generacijam, ki razpolagajo z manj finančnih sredstev.