Slovenska delegacija obisk ZN sklenila s sprejemom za slovensko skupnost

Posebej je izpostavila problem podnebnih sprememb in navedla podatek, da 86 odstotkov vseh toplogrednih plinov v ozračje spustijo države članice skupine G20 in ostale države brez velikih ne bodo mogle veliko storiti, čeprav mora vsaka država in vsak posameznik prispevati svoj kamenček v mozaik boljšega planeta.

Zahvalila se je veleposlaniku pri ZN Boštjanu Malovrhu in njegovi ekipi za organizacijo obiska in dejala, da odhaja domov polna optimizma in energije, da bo Slovenija prispevala k boljšemu svetu.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je omenila izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN in dejala, da je ključ do uspeha sodelovanje. "V Sloveniji smo šli skozi katastrofalne poplave, vendar pa je bila najlepša solidarnost ljudi v Sloveniji, sosednjih držav in mednarodne skupnosti. Ključ do uspeha je, če se znamo poslušati in sodelovati. Želim si, da bi Slovenija tako delovala," je dejala ministrica in prisotne pozvala k optimizmu, ker pesimizem ne rešuje ničesar.

Prisotne so nagovorili tudi pater Krizolog, veleposlanik pri ZN Malovrh in nova častna konzulka Slovenije v New Yorku Stephanie Owens, ki je zagotovila, da si bo prizadevala za trdnejše kulturne in druge vezi med državama.

Malovrh je izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN označil kot velik uspeh slovenske diplomacije, Mirošič pa je zagotovil, da si bo prizadeval, da bodo odnosi med Slovenijo in ZDA še naprej tako dobri kot sedaj.

Sprejema se je udeležil tudi bivši predsednik republike Borut Pahor, ki je dejal, da je v New York prišel na povabilo dveh nevladnih organizacij. "Imam govore, sodelujem na konferencah in sem zelo vesel, da lahko tudi sedaj v drugačni vlogi sodelujem na Generalni skupščini ZN," je dejal.

Za našo dopisnico iz ZDA Tadejo Lampret je ocenil, da pošiljanje posebnega odposlanca Žbogarja s strani vlade, ki razburja, ni potrebno in da se po njegovo to ne bi smelo zgoditi: "Če pobrišete prah s te odločitve vlade, vidite spodaj nezaupnico do veleposlanika Malovrha."

Pirc Musarjeva se s svojo delegacijo danes vrača v Slovenijo, kakor tudi ministrica Fajonova, ki pa pred tem potuje še v Massachusetts, kjer bo imela na univerzi Harvard predavanja in pogovor s študenti o Sloveniji in mednarodni politiki.