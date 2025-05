Slovenska desnica kritična, podpredsednik Parlamenta: Bravo, Pirc Musarjeva!

"Dajmo si naliti čistega vina - v Evropskem parlamentu si bom dovolila izreči, da v Gazi gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho." Besede slovenske predsednice Nataše Pirc Musar , ki so povečini navdušile prisotne v plenarni dvorani Evropskega parlamenta, prejela je glasen aplavz in celo stoječe ovacije.

'Predsednica je naš ugled v mednarodni skupnosti le še okrepila'

Tudi evroposlanka Irena Joveva (Renew Europe/Svoboda) je na plenarnem zasedanju ponovno ostro opozorila na nepredstavljivo trpljenje prebivalk in prebivalcev Gaze. Pozdravila je odločitev Evropske unije, da bo končno pregledala pridružitveni sporazum z Izraelom, ter v zaključku odločno pozvala k dejanskemu in ne le simbolnemu ukrepanju EU.

"Poklon predsednici," je zapisal tudi slovenski evropski poslanec Matjaž Nemec . "Kot prva voditeljica je v Evropskem parlamentu izrekla, da je to, kar se dogaja v Palestini, genocid. Sporočilo miru je bilo jasno in glasno," je dejal.

Njen govor je sledil nastopu Pirc Musarjeve, ki ga je Joveva razumela kot dejanje politične integritete, ki presega diplomatske floskule in govori v imenu človečnosti. "Predsednica je s svojo pokončno držo in načelnim govorom v to dvorano prinesla tisto, kar že dolgo pogrešam pri mnogih evropskih voditeljih – jasen moralni kompas," je dejala.

Dodala je, da je Slovenija del prodorne skupine držav, ki je že lani pokazala načelnost s priznanjem Palestine. "Danes je predsednica republike naš ugled v mednarodni skupnosti le še okrepila in držo Slovenije samo še dodatno utrdila," meni.

V Inštitutu 8. marec so medtem izpostavili, da so besede predsednice v dvorani izzvale močan aplavz in stoječe ovacije evropskih poslancev in poslank. "To so izjave ljudi na položajih moči, ki jih nujno potrebujemo. Sledijo naj jim tudi dejanja."