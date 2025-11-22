Slovenska drevesca tokrat krasi zlata nalepka

- FOTO: Zavod za gozdove Slovenije
Pred bližajočimi se božično-novoletnimi prazniki Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) tudi letos kupce ozavešča, kako prepoznajo okrasna drevesca, ki so zrasla v Sloveniji in so domačih gozdnih vrst: tokrat so opremljena z nalepko zlate barve, na kateri je napis "darilo gozda vašemu domu".
Nalepka zagotavlja, da so drevesca pridobljena trajnostno in strokovno, da gre za domače in ne tujerodne vrste ter da so zrasla v Sloveniji, bodisi v naravi bodisi v drevesnicah. "Zato imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove," pojasnjujejo na ZGS.
"Drevesca, ki so zrasla v slovenskem gozdnem prostoru (in ne drevesnicah), se najpogosteje pridobivajo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah, lahko tudi v pregostem mladem gozdu, ki je potreboval nego za ohranjanje zdravja in odpornosti – povsod, kjer bi jih tudi sicer posekali. Ta drevesca so pridobljena gozdu in naravi prijazno: brez uporabe elektrike, nafte ali drugih virov energije in vode ter brez uporabe pesticidov, saj ti v slovenskih gozdovih niso dovoljeni," še dodajajo.
Letošnje nalepke brezplačne
Nalepke pridobijo lastniki gozdov na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda, nadzor nad njihovim pridobivanjem pa izvaja gozdarska inšpekcija. Prvič so popolnoma brezplačne, ne glede na število pridobljenih drevesc.
Veste, koliko mahu lahko naenkrat naberemo?
Ob drevescih ima pomembno vlogo v praznični dekoraciji pogosto tudi mah. ZGS kupce in nabiralce opominja, da naj bo tudi nabiranje tega spoštljivo: naenkrat smemo nabrati največ dva kilograma, in sicer le do ene petine površine, ki jo mah pokriva.
Kam z drevescem po praznikih?
Ko drevesca odslužijo svojemu namenu, jih ne smemo odvreči v gozd oziroma naravo. To še posebej velja za okrasna drevesca, pridelana zunaj Slovenije, ki lahko prinašajo škodljivce in bolezni, ki ogrožajo naše gozdove, opozarja ZGS.
"Enako velja tudi za drevesca v loncih: čeprav se zdi sajenje v gozd prava izbira, tam nimajo svojega mesta. Vsak gozd se obnavlja po strokovnih načrtih, zato je samovoljno sajenje nedovoljeno in lahko škodljivo," še dodajajo.
Kam torej z odsluženimi drevesci in mahom? Oboje sodi med zeleni odrez oziroma v zabojnike za organske odpadke ali na kompost.
