Slovenska drevesca tokrat krasi zlata nalepka

Pred bližajočimi se božično-novoletnimi prazniki Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) tudi letos kupce ozavešča, kako prepoznajo okrasna drevesca, ki so zrasla v Sloveniji in so domačih gozdnih vrst: tokrat so opremljena z nalepko zlate barve, na kateri je napis "darilo gozda vašemu domu".

Nalepka zagotavlja, da so drevesca pridobljena trajnostno in strokovno, da gre za domače in ne tujerodne vrste ter da so zrasla v Sloveniji, bodisi v naravi bodisi v drevesnicah. "Zato imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove," pojasnjujejo na ZGS.

"Drevesca, ki so zrasla v slovenskem gozdnem prostoru (in ne drevesnicah), se najpogosteje pridobivajo na zaraščajočih se kmetijskih površinah, na površinah pod daljnovodi in na cestnih brežinah, lahko tudi v pregostem mladem gozdu, ki je potreboval nego za ohranjanje zdravja in odpornosti – povsod, kjer bi jih tudi sicer posekali. Ta drevesca so pridobljena gozdu in naravi prijazno: brez uporabe elektrike, nafte ali drugih virov energije in vode ter brez uporabe pesticidov, saj ti v slovenskih gozdovih niso dovoljeni," še dodajajo.