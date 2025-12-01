Svetli način
Slovenska družina kljub potrjeni rezervaciji ostala na ulicah Budimpešte

Budimpešta/Ljubljuana, 01. 12. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Komentarji
26

Veseli december je tudi čas potovanj in izletov. A ti nam včasih povzročijo več stresa kot pa veselja, še toliko bolj, če se nam na poti kaj zalomi. Kaj bi naredili, če bi pripotovali v izbrano državo ter se po utrujajoči poti želeli le spočiti v izbranem hotelu, kjer ste najeli sobo, a bi vam osebje ob prihodu sporočilo, da vaše rezervacije nimajo evidentirane? Prav to se je nedavno zgodilo slovenski družini, ki je prek platforme Booking za obisk Budimpešte rezervirala sobo, naposled pa ostala pred vrati hotela.

Minuli konec tedna se je slovenska družina odločila, da obišče adventno Budimpešto. Že mesec pred svojim izletom so prek platforme za rezervacijo nastanitev rezervirali nočitev s polpenzionom v vrednosti 291 evrov ter od Bookinga dobili tudi uradno potrditev o njihovi rezervaciji.

29. novembra se je tako družina z enoletnim otrokom odpravila na predbožični izlet v madžarsko prestolnico, kjer pa so se stvari zapletle. Ob prihodu v hotel so namreč izvedeli, da hotel njihove rezervacije nima zabeležene ter da je popolnoma zaseden.

Božični sejem v Budimpešti
Božični sejem v Budimpešti FOTO: Shutterstock

Booking sicer v primeru, da je izbrana nepremičnina prenapolnjena oz. da osebje ne more najti vaše rezervacije, svetuje, naj jih uporabniki čim prej kontaktirajo prek centra za pomoč. Slednje je storila tudi družina.

Kot nam je povedal bralec, so se Slovenci nemudoma obrnili na telefonsko podporo Bookinga, kjer so jim ponudili 60 evrov pomoči pri iskanju drugega hotela. A v tem predadventnem času je bilo veliko nastanitev razprodanih, proste so ostale zgolj precej dražje sobe, je dodal. Zato so se Slovenci kljub večernim uram odločili, da se vrnejo v Slovenijo.

"A kaj bi bilo, če ne bi bili iz Slovenije? Kaj bi se zgodilo, če bi prišli iz drugega kontinenta, recimo iz ZDA ali Azije?" se sprašuje bralec, ki nam je zaupal zgodbo. Družini je sicer Booking povrnil stroške rezervacije, vendar pa po njihovem mnenju slednje ne povrne izgubljenega izleta, tveganj za majhnega otroka, psihičnih obremenitev ter občutka, da "potrditev rezervacije na Bookingu očitno ni jamstvo".

Kaj narediti v takšnih primerih?

V času praznikov se za potovanja množično odločajo tudi številni Slovenci. Kot poudarjajo popotniške spletne strani, je najpomembneje, da oseba v primeru nevšečnosti zbere dejstva in vse zagotovitve hotela ali posredniške platforme pridobi v pisni obliki.

Pri platformi Booking.com je torej potrebno kontaktirati center za pomoč, kjer uporabnik navede številko svoje rezervacije, priloži morebitne fotografije težave (če ima hotel javno zapisano, da je prezaseden) ter ime hotela in hotelskega osebja, s katerimi je gost govoril.

Hotelska recepcija
Hotelska recepcija FOTO: Shutterstock

Posredniško platformo naj uporabnik nato prosi, da mu zagotovi alternativno namestitev enake ali boljše kakovosti in po potrebi organizira prevoz. Tudi slednje naj podjetje potrdi pisno.

Če Booking.com organizira alternativno namestitev, se je treba še pred odhodom iz hotela prepričati, da so stroški in podatki o prijavi jasno dokumentirani.

"Ko je vaša rezervacija potrjena, jo mora vaš ponudnik storitev spoštovati. Če je ponudnik storitev preobremenjen, je odgovoren za čimprejšnje iskanje rešitve. Zagotavljamo mu smernice in praktično podporo," ob tem poudarjajo v podjetju Booking.

Uporabnik lahko v primeru, da mu ponudnik ne more ponuditi možnosti, ki jo je rezerviral ali druge ustrezne alternative, rezervacijo brezplačno prekliče (s celotnim povračilom vsega, kar je že plačal), Booking pa mu lahko pomaga najti alternativno namestitev v podobni kategoriji in ceni. "Če je alternativa nekoliko dražja, vam bomo razliko povrnili po vašem bivanju, ko nam boste poslali račun alternativnega ponudnika storitev," piše na njihovi spletni strani.

Priporočeno je, da gost, ki naleti na tovrstne težave, zbere čim več dokumentacije: potrditev rezervacije (e-pošta ali aplikacija), osebni dokument, uporabljen za prijavo, posnetki zaslona strani za rezervacijo (vrsta sobe, cena itd.), fotografije obvestila na recepciji, če je hotel povsem zaseden ali morebitne izjave osebja, vsi računi za taksi, obroke ali alternativno namestitev, za katere je moral gost plačati.

Na Bookingu lahko oseba odda tudi uradno pritožbo z vsemi dokazi in jasno zahtevano pravno sredstvo (vračilo, povračilo, odškodnina). V številnih državah pa tudi zakoni oz. predpisi o varstvu potrošnikov od hotelov zahtevajo, da gostom v primeru prezasedenosti poiščejo primerljivo namestitev. Nastale stroške lahko medtem popotniki skušajo izpodbijati tudi pri izdajatelju bančne kartice.

budimpešta hotel družina rezervacija booking
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
01. 12. 2025 10.54
+0
Orban kriv ane, mediji 😂
ODGOVORI
1 1
Anion6anion
01. 12. 2025 10.48
+0
Družina ki gre z dojenčkom na tako pot je povsem neodgovorna.
ODGOVORI
1 1
Frzenk
01. 12. 2025 10.46
ja k hodjo novembra na advent😂
ODGOVORI
0 0
juventina10
01. 12. 2025 10.43
+0
se pravi,imaš en kup klicev,zbrati vse možne dokaze in ti v današnji dobi niso zmožni najti nastanitve za 1 noč.medtem,ko ostalim grozijo,če imate prezaseden apartma,morate osebno najti drug apartma iste sli boljše kakovosti,pa še tu se mora stranka strinjati,če ji je nastanitev všeč ali ne.sramota za booking,glavno,da pobira mastno provizijo.
ODGOVORI
1 1
01. 12. 2025 10.40
+0
Kdo je le naročnik tega članka, kjer se črni booking? V splošnih pogojih je vse lepo navedeno glede rizika. Prek bookinga prideš malo ceneje skozi a lahko se zgodi da te hotel ne sprejme. Ljudje, ki veliko pričakujejo glede plačanega imajo pač toliko večji stres, sami so si krivi.
ODGOVORI
2 2
wsharky
01. 12. 2025 10.40
+0
kaj pa hodijo v tujino, doma bi ostali in gledali lučke v Zoranovem mestu
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
01. 12. 2025 10.55
de
ODGOVORI
0 0
oježeš
01. 12. 2025 10.39
+3
Na rezervaciji sigurno piše za kateri hotel imajo urejeno namestitev. Nekaj dni prej pokličeš v hotel in vprašaš, če rezervacija od do velja in dobiš podatek, ki naj bi bil vzdržen. Ampak potem je lahko biti pameten, vendar mogoče dobrodošel za druge, v prihodnosti.
ODGOVORI
3 0
|1337|
01. 12. 2025 10.38
-2
O Marija no, odpreš spet Booking/Airbnb app in rezerviraš novo sobo, kakšen jamranje.
ODGOVORI
1 3
juventina10
01. 12. 2025 10.46
+1
a res,zvečer pred hotelom,z otrokom,utrujen,v današnji dobi?vse to bi moral booking sam zrihtat,ker je kot posrednik storitve zatajil in pobral denar,davek se plača takoj in hotel je prav tako imel denar že nakazan.
ODGOVORI
1 0
Polde22
01. 12. 2025 10.37
+2
Glede na to da gre pri boju s platformami kot je Booking večinoma za boj z mlini na veter, so meli še srečo, da so dobili vsaj tisto, kolikor so vplačali nazaj. So pa nedvomno tu dodatni strođški, kot potni stroški, izguba časa... ki bi jih morali povrniti. V kolikor si preberete zgornje navodilo, kaj vse je potrebno za to da se karkoli doseže, skorajda nima smisla. Predlani sem se z njimi preganjal za dobrih 300EUR, pa sem čez čas obupal, nima smisla, samo živci grejo...
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
01. 12. 2025 10.42
Polde, če si morda imel 6 mesecev prej rezerviran termin v visoki sezoni, in si recimo odpivedal en, ali dva dni prej, gotovo nisu dobil nič nazaj, če si vplačal v aranžmanu z recomo ugodno ceno, vendar z odpovednim rokom 5 dni vnprej.
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
01. 12. 2025 10.36
+3
"Stroške so jim povrnili." - Če že napadate in pišete, napišite, kaj so jim točno povrnili, in kdo? Kakšne opcije so jim bile ponujene, iz nabora mogočega, glede na razprodanost kapacitet.
ODGOVORI
4 1
oježeš
01. 12. 2025 10.40
+2
Stroški so tudi potovalni, ko se nekam voziš brez potrebe.
ODGOVORI
2 0
MO26
01. 12. 2025 10.33
+5
Jao... redno potujem tako službeno kot privat. Vedno se lahko kje kaj zalomi in če imaš psihično obremenitev v Budimpešti, potem pač odsvetujem nadaljna potovanja. Ter če mu je bilo škoda dodati nekaj € za drug hotel pa bogi otrok kaj vse ga še čaka v življenju...
ODGOVORI
7 2
Nikdar več
01. 12. 2025 10.40
+2
Princip je princip. Preden kaj zrihtajo je 3-4 ure mimo...
ODGOVORI
2 0
rogla
01. 12. 2025 10.32
+1
Z enoletnim otrokom!
ODGOVORI
3 2
NeXadileC
01. 12. 2025 10.30
+3
Spet napad na Booking. Ni nujno, da je Booking tole zakrivil. Hoteli si dovolijo tudi prebukiranja, ali nastanijo kar nekoga z ulice, ki pride mimo, za višjo ceno. Glede na skupinsko tožbo hotelov, zoper Booking, slednje je celo lahko mogoče. Če bi bili iz Amerike, bi se pa potem drugače zmenili. Ne vem, kdo je inicijator tega tukaj, samo vem, če bi se tako meni zgodilo, ne bi ničesar objavili.
ODGOVORI
4 1
kiki46
01. 12. 2025 10.28
+3
se pritožujejo, saj so vendar dobili denar nazaj. Ni nobena težava na hitro dobiti novo sobo. Le gospodje bi radi bili v hotelu
ODGOVORI
5 2
gongash
01. 12. 2025 10.32
V hotelu pa za đabe ja
ODGOVORI
0 0
Positive vibes
01. 12. 2025 10.28
+1
Moja izkušnja z Bookingom je bila katastrofalna. Rezervirala sem zimske počitnice/smučanje, nato pa prejela obvestilo, da so rezervacijo preklicali (tik pred odhodom), ker naj kartice ne bi mogli bremeniti. Sama sem preverila in vse je delovalo brez težav, poklicala sem tudi na banko, kjer niso zaznali niti poskusa bremenitve. Kontaktirala sem Booking, kjer so se opravičili in mi svetovali, naj rezervacijo opravim ponovno. To sem tudi storila, a sledil je šok, cena rezervacije je bila skoraj podvojena v primerjavi s prvotno. Poslala sem jim dokaz o prvotni in aktualni ceni, a so se zgolj opravičili ter rekli, da je to odgovornost ponudnika. Zato zdaj, kadar je le mogoče, hotel preverim samostojno in se dogovorim neposredno z njimi. Tako pridem skozi precej ceneje.
ODGOVORI
2 1
NeXadileC
01. 12. 2025 10.46
Torej ni Booking zagodel, ampak ponudnik...
ODGOVORI
0 0
gongash
01. 12. 2025 10.24
+9
Kaj rinejo z enoletnim otrokom v budimpešto. Bogi otrok.
ODGOVORI
13 4
yatttt
01. 12. 2025 10.39
Iz Slovenije v Budimpešto pa res ni nek ekstrem, no. Adventni sejmi v tako velikih mestih sicer meni niso prav prijetno doživetje, ampak 1-letniku niso nič bolj ali nič manj ...
ODGOVORI
0 0
SPARKS
01. 12. 2025 10.19
+14
Ja reveži, res... To je zdaj glavna novica na 24 ur
ODGOVORI
14 0
Deathstar
01. 12. 2025 10.07
+6
Če bi šli pogledati adventne Štore ali Trbovlje, se jim to ne bi zgodilo....
ODGOVORI
10 4
