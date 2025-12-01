Slovenska družina kljub potrjeni rezervaciji ostala na ulicah Budimpešte

Veseli december je tudi čas potovanj in izletov. A ti nam včasih povzročijo več stresa kot pa veselja, še toliko bolj, če se nam na poti kaj zalomi. Kaj bi naredili, če bi pripotovali v izbrano državo ter se po utrujajoči poti želeli le spočiti v izbranem hotelu, kjer ste najeli sobo, a bi vam osebje ob prihodu sporočilo, da vaše rezervacije nimajo evidentirane? Prav to se je nedavno zgodilo slovenski družini, ki je prek platforme Booking za obisk Budimpešte rezervirala sobo, naposled pa ostala pred vrati hotela.

Minuli konec tedna se je slovenska družina odločila, da obišče adventno Budimpešto. Že mesec pred svojim izletom so prek platforme za rezervacijo nastanitev rezervirali nočitev s polpenzionom v vrednosti 291 evrov ter od Bookinga dobili tudi uradno potrditev o njihovi rezervaciji. 29. novembra se je tako družina z enoletnim otrokom odpravila na predbožični izlet v madžarsko prestolnico, kjer pa so se stvari zapletle. Ob prihodu v hotel so namreč izvedeli, da hotel njihove rezervacije nima zabeležene ter da je popolnoma zaseden.

Božični sejem v Budimpešti FOTO: Shutterstock icon-expand

Booking sicer v primeru, da je izbrana nepremičnina prenapolnjena oz. da osebje ne more najti vaše rezervacije, svetuje, naj jih uporabniki čim prej kontaktirajo prek centra za pomoč. Slednje je storila tudi družina. Kot nam je povedal bralec, so se Slovenci nemudoma obrnili na telefonsko podporo Bookinga, kjer so jim ponudili 60 evrov pomoči pri iskanju drugega hotela. A v tem predadventnem času je bilo veliko nastanitev razprodanih, proste so ostale zgolj precej dražje sobe, je dodal. Zato so se Slovenci kljub večernim uram odločili, da se vrnejo v Slovenijo. "A kaj bi bilo, če ne bi bili iz Slovenije? Kaj bi se zgodilo, če bi prišli iz drugega kontinenta, recimo iz ZDA ali Azije?" se sprašuje bralec, ki nam je zaupal zgodbo. Družini je sicer Booking povrnil stroške rezervacije, vendar pa po njihovem mnenju slednje ne povrne izgubljenega izleta, tveganj za majhnega otroka, psihičnih obremenitev ter občutka, da "potrditev rezervacije na Bookingu očitno ni jamstvo".

Kaj narediti v takšnih primerih?

V času praznikov se za potovanja množično odločajo tudi številni Slovenci. Kot poudarjajo popotniške spletne strani, je najpomembneje, da oseba v primeru nevšečnosti zbere dejstva in vse zagotovitve hotela ali posredniške platforme pridobi v pisni obliki. Pri platformi Booking.com je torej potrebno kontaktirati center za pomoč, kjer uporabnik navede številko svoje rezervacije, priloži morebitne fotografije težave (če ima hotel javno zapisano, da je prezaseden) ter ime hotela in hotelskega osebja, s katerimi je gost govoril.

Hotelska recepcija FOTO: Shutterstock icon-expand