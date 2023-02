Slovenska ekipa na dobri poti proti zmagi, zbrali več kot pol milijona evrov!

Za razliko od mnogih drugih kripto menjalnic, CryptoUnity sredstev svojih uporabnikov ne bo imel v svoji lasti. Nedavni dogodki (FTX menjalnica) so še posebej izpostavili kako problematično je lahko držanje teh sredstev, zato je ta odločitev v kripto svetu definitivno dobrodošla, in je, kot taka, ena izmed prvih.

To inovativno podjetje gradi drugačno obliko kripto menjalnice. Táko, ki bo popolnoma osredotočena na uporabnika in mu bo nudila podporo 24/7. Njihov cilj je uporabnika izobraziti ter istočasno nuditi najvišjo stopnjo varnosti.

Poleg tega aspekta varnosti, so med načrtovanjem projekta mislili tudi na varnost posameznikovih sredstev. Odločili so se implementirati t.i. hladno denarnico - najbolj varno vrsto denarnice. Z internetom se namreč poveže samo v trenutku, ko uporabnik potrdi transakcijo. Hladna denarnica je fizična; najbolj poznana v obliki USB ključa. Pri CryptoUnity-ju pa so, z uporabnikom v mislih, svojo hladno denarnico zasnovali v obliki NFC kartice, ki jo je za potrditev transakcije potrebno samo prisloniti na telefon.

Ekipa CryptoUnity je mlada, energična in vsestranska. Imajo strast do vsega, kar se dotika kriptovalut. Startup ima ožjo ekipo več kot 10 ljudi, ki se konstantno širi, vodita pa jo direktorja Sandi Špenko in Anja Šinkovec.Imajo tudi dodatne zunanje svetovalce, ki pomagajo pri različnih vidikih projekta. Ekipa je raznolika in vključuje posameznike z različnimi izkušnjami in znanjem o kriptu. Osredotočajo se na človeški vidik tehnologije, pri čemer vključujejo pomen razumevanja vedenja in načina razmišljanja ljudi. Opravili so tudi revizijo s podjetjem CertiK in prejeli zlato KYC značko, kar izkazuje visoko stopnjo transparentnosti in zaupanja. Ekipa je predana razvoju začetnikom prijazne platforme in aktivno upošteva predloge skupnosti za prihodnji razvoj.

Poleg uporabniku prijaznega vmesnika in zavezanosti k varnosti, je CryptoUnity osredotočen tudi na izobraževanje svojih uporabnikov. Ponujali bodo vrsto virov, vključno s članki, videoposnetki in delavnicami. Ti so zasnovani tako, da uporabnikom pomagajo spoznati kripto svet. Njihov izobraževalni del bo vseboval tako popolne osnove, kot tudi bolj napredne vsebine.

Da bi bil prehod na trgovanje s kriptovalutami čim bolj gladek, so zasnovali sistem 24/7 podpore uporabnikom. Ne glede na to, ali imate težave z začetkom ali potrebujete pomoč pri določenemu delu aplikacije, je ekipa za podporo tu, da vam pomaga.

Doslej so zbrali več kot pol milijona evrov sredstev in zdaj vztrajno napredujejo proti svojemu cilju izgradnje kripto menjalnice, namenjene začetnikom. S svojim inovativnim pristopom, predanostjo varnosti in osredotočanjem na uporabniku prijazno izkušnjo ter izobraževanjem, je CryptoUnity na dobri poti, da postane ena najboljših menjalnic.