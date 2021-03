Slovenska evropska javna tožilca bi že morala delovati, potrditve še ni

Predsednik LMŠ Marjan Šarec ocenjuje, da ministrica za pravosodje ne opravičuje več zaupanja. Ocenil je, da je to, da se spreneveda, da je imenovanje oz. potrjevanje tožilcev stvar vlade, v kateri je tudi sama, "višek norčevanja iz državljanov". "Ministrica naj, ali pove predsedniku vlade Janezu Janši, da je predlog tožilcev usklajen s kom, ki več ve o pravosodnem sistemu kot on, ali pa naj mu poda svoj odstop. "Kajti to je groteska," je na novinarski konferenci o posvetovalnem referendumu o demografskem skladu dejal Šarec.

Glede navedb, da naj bi tožilcema, ki sta bila predlagana za položaj v evropskem javnem tožilstvu, nasprotoval premier, pa je poudaril, da je to "v tej državi postalo že stalnica".

Da ministrica preprosto nima mandata, meni predsednica SD Tanja Fajon in dodaja, da za to ni opravičila. "Še manj ni opravičila, če so v ozadju tega, zakaj do tega imenovanja ni prišlo, osebni razlogi," je povedala. Meni, da je ministrica v zadregi ne samo pri vprašanju imenovanja tožilcev, ampak tudi, ko premier pošilja pisma v Bruselj in vabi delegacijo evropskih institucij, naj preverijo stanje demokracije, vladavine prava, pravne države ter svobode medijev.