Vlada zadržuje 3 mio. evrov, 1400 ljudi čaka na plačilo za že opravljeno delo

Slovenska filmska produkcija namreč že vse od spomladi stoji. Več kot 30 projektov, tudi koprodukcijskih, čaka na izplačilo po veljavnih pogodbah, po nekaterih ocenah pa na izplačilo v Sloveniji čaka tudi približno 1400 filmskih ustvarjalcev, ki so svoje delo že opravili. "Gre za sektor, kjer niso le režiserji, scenaristi in igralci, gre za ljudi z obrtjo, za mizarje, pleskarje, šoferje, kuharje, gre za ljudi, ki imajo družine, ljudi, ki so naredili svoje delo, ki so opravili svoja snemanja. Nekateri projekti so bili končani že lani, plačila pa niso bila izvedena. Nihče ni pričakoval, da se bo nekaj, kar je deset let teklo normalno, in je bilo samo vprašanje birokratskega postopka, na najvišji ravni ustavilo," je kritičen Dvornik.

Stanje slovenskega filma znotraj kulturne industrije v Sloveniji je katastrofalno. Že sedaj je bilo marginalizirano, zdaj, ko je prišlo do sistemske popolne prekinitve financiranja, pa so celoten sektor in ljudje, ki delajo v njem, pahnjeni na rob preživetja, opozarja režiser in predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Klemen Dvornik .

Zahtevke za financiranje več kot 30 zastalih filmskih projektov so s kulturnega ministrstva na generalni sekretariat vlade posredovali najprej konec avgusta, nato pa še v začetku oktobra. In prav na vladi naj bi se zadeva ustavila."Vlada je financiranje filmskih projektov potrdila nazadnje 21. aprila letos, od 12. maja do danes pa na potrditev na vladni seji čaka že 33 projektov,"so zapisali v Društvu režiserjev in spomnili, da je bilo od 12. maja do danes že"113 vladnih sej, na katerih bi lahko obravnavali in potrdili programe".Gre sicer za sprostitev okoli treh milijonov evrov.

Dvornik je prepričan, da je edina rešitev politična volja na vrhu vlade, morda celo pri predsedniku vlade Janezu Janši. Rešitev je enostavna, pravi in pojasnjuje, da je odlok, ki je bil uveden pod prejšnjo vlado, spremenil način financiranja. "Odlok spreminja navadno subvencijo v investicijo, kar potegne za seboj drugačne postopke, ki zahtevajo potrditev na vladi. Če se ta odlok ukine, bi se vrnili nazaj na financiranje, ki ga poznamo že zadnjih deset let in so izplačila vedno potekala brez večjih zapletov," pojasnjuje.

Posledice, če do tega ne bo prišlo, opozarja Dvornik, bodo enormne. Že sedaj se je prekinil kontinuiran tok produkcije. "Posledice zdajšnje prekinitve financiranja bodo vidne v naslednjem letu, dveh, treh, ko bo upad produkcije. V naslednjih letih bo tako resno ogrožen nadaljnji razvoj projektov, saj se filmi načrtujejo več let. Dejstvo je, da noben zahtevnejši filmski projekt ne nastane zgolj s slovenskim denarjem. Procesi pridobivanja denarja iz Evrope trajajo in jih je nemogoče speljati, če nimaš domačega denarja," pojasnjuje.