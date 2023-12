Slovenska florista bosta znova okrasila vatikansko baziliko svetega Petra

Florista v Vatikan odhajata že od leta 2011 in tam sodelujeta pri izdelavi tako velikonočne kot tudi božične dekoracije. Od leta 2019 sodelujeta tudi pri pripravi idejnega načrta za samo dekoracijo bazilike svetega Petra. Po besedah Šegule sta se odločila, da bosta tradicionalne rdeče slovenske božične zvezde popestrila z bolj umetniškimi barvami, in sicer od bele, krem pa tja do rahlo pisano rdečih.