Slovenska igralka Alya Elouissi v poletnem filmskem fenomenu Barbie

Svet je že nekaj mesecev obarvan v roza, saj je na velika platna kin po Sloveniji, v distribuciji Blitz Filma, ta teden prišel težko pričakovani film BARBIE. Izjemno zabavno roza evforijo lahko začutimo na vsakem koraku.

Ne zavedamo pa se, da je bila del ekipe Barbie filma tudi Alya Elouissi – igralka, pevka in tekstopiska, ljubljančanka slovensko-alžirskih korenin, ki se je nedavno s svojo avtorsko pesmijo Valovim predstavila na festivalu Melodije morja in sonca. Njena kreditacija pri filmu Barbie je vidna tudi na filmskem portalu IMDb, seveda pa se je udeležila tudi premiere filma v Ljubljani minulo sredo.

Za distributerja filma v Sloveniji Blitz Film je povedala nekaj zanimivih dejstev iz snemanja tako velike produkcije kot je film Barbie. Alya, povej nam, kakšno vlogo si odigrala v filmu Barbie? V filmu Barbie sem delala kot stand-in igralke Sharon Rooney. "Stand-in" je igralec, ki prevzame mesto glavnega igralca, ko snemalna ekipa nastavlja luči, kamere, zvok in vse ostalo potrebno za snemanje neke scene v filmu. Stand-in je zelo pomemben del ekipe in je ponavadi enake višine, barve in telesnega tipa glavnega igralca, saj je to pomembno za pravilno nastavitev luči in kamer, pogosto pa se mora tudi naučiti besedilo svojega igralca, če je to na snemanju zaradi okoliščin potrebno.

V filmu me zato ne boste videli, sem pa iz strani produkcije za svoje delo ustrezno kreditirana tako v filmu kot na strani IMDb.

Kje in kako se ti je pojavila priložnost, da sodeluješ pri snemanju tako velike produkcije kot je prihajajoči film Barbie? Mogoče lahko poveš kaj več o celotnem procesu? Preko moje agentke Vide Cvar iz agencije Actors Slovenia in enega izmed mojih londonskih agentov je prišel email, kot eden izmed mnogih, če bi bila določene snemalne dni na voljo, ker sem glede na moj profil (višina, izgled, izkušnje, govor...) primerna za stand-in ene izmed glavnih igralk pri filmu Barbie. Ko sem potrdila svojo razpoložljivost, je produkcijska ekipa interno sprejemala odločitve, koga bodo "vzeli". Čez nekaj dni je prišel potrditveni email od produkcije, da so me vzeli, kar sem morala nemudoma potrditi, potem pa sem postopoma prejemala še ostale informacije preko mojih agentov glede začetka snemanj, lokacij itd. Tega sem bila zelo vesela, saj je v mojem poklicu na tako velikem trgu kot je London žal več zavrnitev kot pa potrditev samih. Kako je potekal povprečen dan na snemanju? Snemanje je potekalo v studijih Warner Bros. v Londonu. Vstajanje ob petih zjutraj, prihod v studio, prevzem svojega voki-tokija in scenarija za tisti dan, obilen angleški zajtrk, obisk pri kostumografinji in vizažistki, čakanje. Ko so me asistenti režije poklicali po voki-tokiju, sem morala priti na snemalno ploščad, gledati vajo igralk, si zapomniti vsa njihova gibanja, prve in zadnje točke v neki določeni sceni, njihove besede in dialog.

Igralke so potem odšle dokončati svoje kostume, makeup itd. za snemanje, njihove stand-in igralke pa smo se takoj morale postaviti na njihove položaje, ponoviti njihovo vajo skupaj z besedilom, gibanjem itd., da je nato snemalna ekipa okrog nas uredila čisto vse podrobnosti za snemanje.

To je lahko trajalo tudi nekaj ur, dokler ni bilo vse pripravljeno za snemanje. Nato so prišle igralke, se zamenjale z nami na točki, kjer smo stale in sceno so nekajkrat posneli. Ko so sceno uspešno posneli, je sledila postavitev nove scene in podoben postopek, seveda z vključenimi odmori za kosilo itd. Vsak dan na snemanju je zahteval ogromno potrpežljivosti, zbranosti, profesionalnosti in dobre volje.

Nam lahko zaupaš izkušnjo iz snemanja filma Barbie, ki ti je najbolj ostala v spominu? Najbolj mi bodo ostale v spominu scene okrog avta, ko Barbie odhaja in se poslavlja od svojih prijateljic, saj sem se v teh scenah še posebej povezala z igralsko ekipo: Margot Robbie, Alexandro Shipp, Emmo Mackey, Ano Cruz Kayne. Sharon, za katero sem bila stand-in, je namreč morala oditi prej domov in v scenah, ki so jih morali še posneti, sem stala na njenem mestu in govorila njene besede (ko so snemali od blizu druge igralke). Snemanje je potekalo izjemno profesionalno in sproščeno, z vsemi omenjenimi igralkami pa smo res dobro delale skupaj, se vmes pogovarjale in se lepo ujele. Vse so bile zelo prijazne do mene, se mi še čisto na začetku predstavile in rokovale z menoj, vključno z režiserko Greto Gerwig.

Nikoli ne bom tudi pozabila, ko sem na snemanju prvič zagledala Ryana Goslinga v kostumu Kena s popolnoma blond lasmi (smeh).

