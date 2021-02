Slovenska igralka vložila prijavo, spolno naj bi jo nadlegoval profesor igre

Igralka je za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga sicer poimensko ne izpostavi, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih."Čakal me je pred vrati toalete, v internem baru Drame, pa še kje," je povedala. Med študijem o tem ni zmogla spregovoriti. Njena tedanja sošolkaSara Lucu je za televizijo potrdila, da se je tako dogajanje res dogajalo.

Njeno javno izpoved po poročanju TVS podpirajo nekatere znane igralke in igralci."Izraba pozicije moči je huda oblika manipulacije in kot taka moralno in etično seveda nesprejemljiva," je poudarila igralka Nataša Barbara Gračner, ki je tudi profesorica na akademiji.