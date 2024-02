Slovenska in nemška obrambna industrija o možnostih krepitve sodelovanja

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec je izpostavil uspešno dosedanje sodelovanje med državama in izrazil željo po njegovi dodatni okrepitvi, so v sporočilu za javnost zapisali v javni agenciji Spirit Slovenija. "Tudi na obrambnem področju bi se želeli približati ravni sodelovanja, kot smo ga uspeli z Nemčijo vzpostaviti na področju avtomobilske industrije," je dejal.

Dobro sodelovanje z Nemčijo je izpostavil tudi namestnik generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matej Skočir. Nove priložnosti, ki se odpirajo na tem področju, so po njegovih besedah pomembne tudi z vidika krepitve obrambne pokrajine v Evropi in širše.

Slovenija ima veliko podjetij iz obrambne industrije, ki so v svetovnem merilu na tem področju izjemna, je dejal direktor Spirita Rok Capl. "Spirit Slovenija vse od leta 2012 organizira skupinske sejemske nastope na mednarodnih sejmih obrambne industrije v tujini ter na ta način prispeva, da slovenska obrambna industrija postaja mednarodno vse bolj prepoznavna in pridobiva pomembne partnerje in kupce v tujini," je dodal.

Direktor Nemške zveze varnostne in obrambne industrije Andreas v. Büren je predstavil organiziranost, cilje in delovanje zveze, ki je bila ustanovljena leta 2009 in združuje 221 nemških podjetij. Direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar pa je predstavil vlogo tega združenja, pod okrilje katerega sodi 58 podjetij.

Kot primera uspešnega partnerskega sodelovanja so na dogodku predstavili partnerstvi med slovenskim podjetjem Mil Sistemika in nemškim podjetjem Blackned ter slovenskim podjetjem Armas in njegovim nemškim partnerjem.

"Takšna srečanja poleg seznanitve s trenutnimi trendi ponujajo tudi vpogled v najboljše prakse, priložnost za sodelovanje v razpravah in izmenjavo izkušenj ter odpirajo nove poslovne priložnosti," so dodali v Spiritu.