Vladi od Sija še vedno ni uspelo izterjati 2,4 milijona evrov državne pomoči

Slovenska industrija jekla je zaposlene pošiljala na čakanje, jih pahnila v negotovost in ob tem tudi prek šefa gospodarske zbornice in člana uprave prosila državo za pomoč v boju z draginjo. Istočasno pa je poslovala rekordno in lastnikom izplačala milijonske dobičke.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je odnos s predsednikom GZS in glavnim podpredsednikom uprave Sij Tiborjem Šimonko junija komentiral s sledečimi besedami: "Še najmanj, kar lahko rečemo, je to, da je ta odnos sigurno kontaminiran. Dejansko sem razočaran."

Šimonka, ki je eden najvplivnejših zagovornikov interesov gospodarstva, pa na drugi strani ob izstopu iz Ekonomsko-socialnega sveta vlado vnovič poziva k dialogu in sodelovanju. Ali Šimonka meni, da je po aferi, ki je izbruhnila pred tedni, še verodostojen sogovornik za pogovore z vlado? "Najprej bi rad povedal, da to seveda ni tematika današnje konference in je nepošteno do vsebine, ki jo današnja konferenca predstavlja, da postavljate ta vprašanja. Ne vem, če ste vi verodostojen novinar, ker je Slovenska industrija jekla po aferi, ki jo vi imenujete kot afera, dala vašemu mediju pojasnila, ki jih dva dni niste objavljali. Zato menim, da o verodostojnosti niste upravičeni govoriti," je dejal Šimonka.

V Siju so junija res zahtevali objavo pojasnil oziroma, kot so takrat zapisali, objavo nasprotnih dejstev. Dejstev, kot so denimo ta, da je Sij v preteklosti za naložbe namenil več sto milijonov, družba pa je v 16 letih ustvarila skoraj 280 milijonov evrov dobička. In celo, kot so posebej izpostavili, pa četudi to velja za domala vse nas, da redno plačujejo davke v Republiki Sloveniji. To so torej nasprotna dejstva, ki jih navajajo; torej dejstva, ki tako rekoč v ničemer niso povezana z izplačilom dividend in nagrad ob prejeti državni pomoči.