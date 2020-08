Slovenska Istra ponuja še marsikaj drugega kot le morje

V tokratni turistični rubriki vas vabimo v Slovensko Istro. Za Istrane pravijo, da so kot hrast - globoko zakoreninjeni v svojo zemljo, odporni na vse ujme in trdi kot skala. Podeželje Slovenske Istre ponuja preplet kultur in narodov, ki so ta košček zemlje skozi zgodovino imeli za svojega, na njem pa so pustili pečat različnosti. Stalnica so oljčniki, vinogradi in točke z izjemnim razgledom na morje.