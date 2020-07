Okoljski minister Andrej Vizjak je po sestanku z župani Brkinov in Krasa ponovil stališče vlade, da slovenska Istra potrebuje dodatni vodni vir in da zagovarja rešitev z akumulacijo Padež, da pa bodo pred dokončno odločitvijo v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta obnovili vse strokovne podlage. V postopku bo sodelovala tudi stroka.

Država želi zagotoviti dodatni vodni vir, ki bo primarno sicer namenjen zagotavljanju pitne vode za Istro, bo pa z njim mogoče nadgraditi tudi vodooskrbo celotnega zalednega območja, je v izjavi za medije po srečanju z župani občin Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Divača, in Postojna ter direktorji Javnega podjetja Kovod, Komunale Sežana in Komunale Ilirska Bistrica poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

icon-expand Andrej Vizjak FOTO: Miro Majcen

Vlada zagovarja rešitev z akumulacijo Padež v Brkinih, čemur so sicer že pred časom izrazili nasprotovanje v lokalni skupnosti, pred dnevi je prišlo tudi do ustanovitve civilne iniciative. Andrej Vizjak je spomnil, da je bilo glede potrebe po dodatnem vodnem viru v preteklosti že narejenih veliko študij in da zdaj ni vprašanje, ali dodatni vir potrebujemo, "zato želimo s tem projektom nadaljevati". Kot je dodal minister, pa bo treba obnoviti vse strokovne podlage v okviru priprave državnega prostorskega načrta in projekt načrtovati glede na aktualne podatke. V teh letih se je namreč spremenila poraba vode v Istri, pa tudi pretoki vodotokov so se v teh letih spremenili. V tem procesu bo sodelovala vsa strokovna javnost, ustrezno pa bodo informirali tudi splošno javnost. Šele po pridobitvi vseh strokovnih podlag bo padla končna odločitev, ali rešitev z akumulacijo Padež bo ali ne. Po ministrovi oceni bi celoten postopek lahko izpeljali v roku dveh let. Vizjak je ob tem kategorično zavrnil informacije, da naj bi vlada sofinanciranje vodovoda Ilirska Bistrica-Rodik pogojevala s soglasjem za akumulacijo Padež. Glede ustanovitve civilne iniciative proti omenjenemu zajetju pa je minister za okolje pojasnil, da razume zaskrbljenost ljudi in da je ustanovitev civilne iniciative njihova pravica, "želim pa si v okviru diskusije s sleherno civilno iniciativo ali nevladno organizacijo argumentirane, strokovne razprave - ne čustev, ne politike, ne nekih neutemeljenih strahov".