Slovenska Istra: za izboljšave in odpravo ozkih grl 4,5 milijona evrov

Problematika je znana že dolga leta. V poletnih mesecih, ko je izvir Rižane najbolj skop, marsikdaj pa tudi presahne, je poraba vode na Obali, tudi na račun turizma, največja.

Leta 2022 so bili potrebni izjemni napori in posebni načini varčevanja, da ni bilo redukcij. Tedaj je država obljubila interventne rešitve, ki pa prihajajo šele po letu in pol. "Vsi bi želeli, da bi se to lahko rešilo čez noč, žal je tu zakonodaja, ki je zapletena," je pojasnil Martin Pregelj iz Rižanskega vodovoda Koper.

Ne le zapletena zakonodaja, ne pripomore niti dejstvo, da so v dveh letih položaj zasedali trije ministri za okolje. A kot kaže, se stvari vendarle premikajo, v prihodnjih mesecih bo izšel razpis za prva dogovorjena dela. Gre za štiri milijone in pol, od tega dva državna, ostalo pa bodo prispevale lokalne skupnosti.

V Kopru bodo o tem odločali v četrtek. "Pričakujem, da bo občinski svet to potrdil," je povedal Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper, ki dodaja, da je to sicer stvar več občin in da je koprska občina le nosilec projekta.