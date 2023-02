Slovenska jadrnica najbolj nagrajena v navtični industriji

Najnovejša jadrnica slovenskega podjetja za razvoj in proizvodnjo jadrnic Seascape je postala najbolj nagrajena jadrnica v navtični industriji. Model Benetau First 36 je namreč osvojil tudi naziv evropske jadrnice leta 2023. Povpraševanje zato raste, podjetje je prejelo že 95 naročil s plačanim pologom.

Kot je na današnji novinarski konferenci na sedežu podjetja v Podpeči pojasnil direktor Seascapa Andraž Mihelin, jim je jadrnica predstavljala povsem nov izziv. "Pred tem smo namreč ustvarjali pod svojo blagovno znamko in na nišnem delu trga, kjer smo lahko rasli neovirani s konkurenco in stvari počeli po svoje. Po združitvi z Benetaujem pa smo prevzeli odgovornost obuditi njihovo ikonično, 40 let staro linijo jadrnic First," je dejal.

icon-expand Direktor Seascapa Andraž Mihelin. FOTO: Damijan Žibert

To je zahtevalo veliko učenja ter iskanja najboljše kombinacije znanja in izkušenj obeh podjetij. "Ustvariti smo morali nekaj, na kar smo lahko mi kot Seascape ponosni, hkrati pa bodo to sprejeli tudi ljubitelji znamke Benetau," je poudaril.

icon-expand FOTO: Damijan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Francoska skupina Benetau, ki izdeluje jadrnice, gliserje in jahte, je v lastništvo Seascapa vstopila leta 2018. Partnerstvo so pozneje preoblikovali, tako da ima v slovenskem podjetju zdaj manjšinski delež. Benetau First 36 je hitra potovalna jadrnica, kakršne so bile po Mihelinovih besedah pred 30 leti najbolj množičen tip jadrnic na morju. "Takšne jadrnice bi lahko primerjali s švicarskim nožem, saj zmorejo skoraj vse. Primerne so za regato, križarjenje ali pa zgolj kratko sprostitev po službi," je dejal. Z leti je ta segment usahnil, saj so ga izpodrinile specializirane jadrnice. V Seascapu so zato želeli ustvariti jadrnico, ki bo kljub sodobni izvedbi večnamenska. "Ta barka je točno to. Verjamemo in zdaj lahko tudi dokažemo, da jadra enako dobro kot športne jadrnice, hkrati pa nudi dovolj notranje opreme in udobja, da je primerna tudi za križarjenja," je pojasnil.

icon-expand Nagrada za jadrnico Benetau First 36. FOTO: Damijan Žibert