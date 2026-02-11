Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenska jadrnica navdušila Evropo: Osvojili eno najprestižnejših nagrad

Koper, 11. 02. 2026 20.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Jadrnica

Slovenci so znova osvojili eno najprestižnejših nagrad v navtični industriji. Jadrnica Beneteau First 30 podpeškega proizvajalca Seascape je v svoji kategoriji postala evropska jadrnica leta. Strokovno javnost je prepričala predvsem s svojo unikatnostjo, saj je ena najlažjih tovrstnih jadrnic na trgu.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Evropska jadrnica leta slovenska
    02:28
    Iz 24UR: Evropska jadrnica leta slovenska
  • Iz SVETA: Evropska jadrnica leta slovenska
    04:51
    Iz SVETA: Evropska jadrnica leta slovenska
Seascape Beneto First 30 Evropska jadrnica leta jadranje

Založniki opozarjajo: Učenci morda septembra brez ustreznih gradiv

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534