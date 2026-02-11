Slovenija
Slovenska jadrnica navdušila Evropo: Osvojili eno najprestižnejših nagrad
Slovenci so znova osvojili eno najprestižnejših nagrad v navtični industriji. Jadrnica Beneteau First 30 podpeškega proizvajalca Seascape je v svoji kategoriji postala evropska jadrnica leta. Strokovno javnost je prepričala predvsem s svojo unikatnostjo, saj je ena najlažjih tovrstnih jadrnic na trgu.
