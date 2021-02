'Slovenska' Jahorina: med smučarji od 30 do 40 odstotkov Slovencev

Estradniki, ki so ob pohajkovanju po svetu naleteli na oster odziv dela javnosti, še zdaleč niso edini, ki potujejo. V času šolskih počitnic so se lepo popolnila ne le slovenska, ampak tudi tuja smučišča. Le da so tokrat mnogi smučarji namesto avstrijskih zasedli balkanska smučarska središča. "Med vsemi smučarji, ki so trenutno na Jahorini, lahko rečemo, da je nekje med 30 in 40 odstotkov gostov iz Slovenije,"pove Sanja Ćeremidžićiz Olimpijskega centra Jahorina.

A te številke nikakor niso rekordne. V primerjavi s preteklimi sezonami so, opozarjajo v Palmi, pravzaprav zelo nizke. "Če je v času počitnic ponavadi odšlo na smučanje 10.000 Slovencev, tako na grobo ocenjeno, jih je zdaj šlo mogoče največ 1000," pojasnjuje Matej Knausiz turistične agencije Palma.

Na Jahorini še zagotavljajo, da dosledno sledijo ukrepom. Na smučišču so tako imenovani covid redarji, na žičniških napravah morajo smučarji nositi maske. "Smučarji, ki prihajajo na Jahorino, so zelo disciplinirani. Tudi ti, ki prihajajo iz Slovenije. Lahko jih pohvalimo in ob tem še enkrat pozovemo, naj še naprej spoštujejo vse ukrepe."