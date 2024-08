Slovenska karitas v Libanon pošilja 24 palet humanitarne pomoči

Libanon pesti dlje časa trajajoča kompleksna humanitarna kriza, ki je posledica politično-gospodarske krize, epidemije covida-19, eksplozije v Bejrutu, gostitve okoli dva milijona beguncev iz Sirije, vojne v Ukrajini ter izraelsko-palestinskega konflikta, ki je prizadel tudi južni del Libanona, je pojasnila vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas Jana Lampe.

V Libanonu, ki je včasih veljal za Švico Bližnjega vzhoda, danes 70 odstotkov prebivalstva živi v revščini. "Res me je najbolj pretresla zgodba nosečnice v visoki nosečnosti, ki jo mož pretepa, s štirimi otroki, brezposelna, pač nima kam iti in ji ta pomoč in psihosocialna pa tudi finančna pomoč, ki jo dobijo prek tega projekta zelo pomaga," je dodala Lampejeva, ki je državo obiskala tudi sama. In predvsem ženske so, pravi, najpogosteje žrtve lakote, begunske krize, brezposelnosti in nasilja.

"Tudi ljudi je zelo strah. To sem tudi sama zelo občutila, recimo vsak avion, ki je preletel Bejrut, sploh to, kar se dogaja na južni libanonski meji, ljudje kar otrpnejo, se ustrašijo in se bojijo v bistvu kakšne bodo posledice," je dodala.